Haris prvi put kritikuje stav Demokrata da Bajden 2024. sam odluči da li će se ponovo kandidovati

Bivša potpredsednica SAD Kamala Haris je u svojoj knjizi čiji je odlomak danas objavljen, napisala da je Demokratska partija bila „nesmotrena“ kada je tadašnjem predsedniku SAD Džozefu Bajdenu dopustila da sam odluči hoće li tražiti još jedan mandat, ali je stala u odbranu njegove tadašnje sposobnosti da vrši tu funkciju.

U odlomku iz knjige „107 Days“ (107 dana) objavljenom u listu Atlantik, Haris piše da su u vreme kada se u javnosti zakovitlalo pitanje da li tada 81-godišnji Bajden treba da traži novi mandat, ona i druge Demokrate odluku prepustile Bajdenu i njegovoj supruzi Džil.

„S današnje tačke gledišta smatram da je to bilo nesmotreno“, napisala je Haris.

Ovo je prvi put da ona javno kritikuje Bajdenovu odluku da se ponovo kandiduje, što je, po oceni agencije AP, bila „zlosrećna odluka“ jer se on u julu 2024. godine povukao iz trke posle katastrofalno lošeg nastupa u televizijskoj debati sa protivkandidatom iz Republikanske partije Donaldom Trampom.

Kandidatura je prešla na Kamalu Haris koja je nešto više od tri meseca kasnije na izborima izgubila od Trampa.

„Ulozi su jednostavno bili previsoki“, napisala je Haris u knjizi. „Takav izbor nije trebalo prepuštati egu jednog pojedinca, ambiciji jednog pojedinca. Trebalo je da to bude više od lične odluke“.

Kancelarija Džozefa Bajdena za sada ne komentariše ove ocene.

Tokom predsedničke kampanje i potom, Haris je izbegavala da previše kritikuje Bajdena čija je potpredsednica bila, i branila je njegove mentalne sposobnosti koje je javnost, zbog njegovih godina, dovodila u pitanje.

U odlomku iz knjige, ona i sada brani da je Bajden bio sposoban za dužnost predsednika, ali piše da je on tokom 2024. godine, a naročito u vreme „debakla sa debatom“ bio „umoran“.

Ali, „i u danima kad je bio najlošije, stvari je poznavao bolje, sposobniji je bivao da prosuđuje i pokazivao je daleko više saosećanja od Donalda Trampa u njegovom najboljem izdanju. Ali u 81. godini, Džo se zamorio. Tada su se njegove godine pokazale u fizičkom i verbalnom posrtanju“, napisala je Haris.

Ona smatra da nije iznenađujuće što se Bajdenov debakl s debatom desio neposredno posle dva uzastopna putovanja u Evropu i odlaska na zapadnu obalu SAD, u Holivud zbog skupa za prikupljanje novca za kampanju.

U knjizi je ljude oko Bajdena okrivila za svoju lošu sliku u medijima iako je uživala veliku pažnju kao prva žena potpredsednik u istoriji SAD. Ali, „kada su priče (o njoj) bile nepravedne ili netačne, izgledalo je da uži krug oko predsednika nema ništa protiv.., kao da su odlučili da me treba poniziti“.

Haris smatra da je Bajdenov tim strahovao od toga da će ga ona kao potrpredsednica zaseniti i navela svoj govor u Alabami posle svega šest meseci rata Izraela u Pojasu Gaze kada je pozvala na trenutni prekid vatre i na obilniju isporuku humanitarne pomoći, ali Bajdenov tim ju je kritikovao, napisala je u knjizi, „jer sam stvar, očigledno, iznela previše dobro“.

„Moj uspeh je bio važan za njega“, piše ona, ali „njegov tim to nije shvatao“.

Naslov „107 dana“ knjiga je dobila po tome koliko je Haris bila kandidatkinja Demokata za predsednicu SAD. U knjižare stiže 23. septembra.

(Beta)

