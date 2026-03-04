Hasani: Kosovo ne ide na izbore čak i ako predsednik ne bude izabran

Bivši predsednik Ustavnog suda Kosova Enver Hasani je izjavio da Kosovo neće automatski ići na prevremene izbore, čak i ako predsednik ne bude izabran do sutra, 5. marta, kada, kako drugi tvrde, ističe rok za to, te su izbori neminovni.

On je u intervjuu za KosovaPress kazao da se procedura izbora predsednika smatra započetom tek kada se na dnevni red sednice Skupštine stave najmanje dva predložena kandidata podržana potpisima.

Po njegovim rečima, tek od tog trenutka počinje da teče rok od 60 dana u kojem mora biti izabran predsednik, a ako se u tom roku ne izabere, tada se automatski ide na izbore.

Do sada ne postoji nijedna zvanična kandidatura sa 30 potpisa za predsednika Kosova.

Predsednica Vjosa Osmani je izrazila ambiciju za drugi mandat, dok su za kandidaturu spremnost iskazali i lideri ABK-a i Nisme, Ramuš Haradinaj i Fatmir Limaj, kao i akademik Arsim Bajrami.

Hasani je naveo da procedura izbora znači da, kada je mandat redovan, ona treba da počne 30 dana pre isteka mandata aktuelnog predsednika.

U svakoj situaciji, kad god procedura da počne – sutra, za nedelju dana ili za mesec dana, ako se predsednik ne izabere u roku od 60 dana od početka procedure, tek tada se automatski ide na izbore.

„Procedura počinje u trenutku kada se na dnevni red stave dva kandidata, odnosno najmanje dva kandidata predložena potpisima. Ne postoji ustavna obaveza, što jasno kaže i poslednja presuda u slučaju predsednika, kada je reč bila o predsedniku Hašimu Tačiju. Ako se predsednik ne izabere u roku od 60 dana od dana početka procedure, tada se ide na izbore, ali se na izbore ne ide samo zato što predsednik nije izabran 30 dana pre isteka mandata aktulenog predsednika“, kazao je Hasani.

On ističe da u sadašnjem slučaju ukoliko mandat predsednici Vjosi Osmani istekne, a novi predsednik ne bude izabran, dan po isteku mandata Osmani dužnost vršioca dužnosti predsednika preuzima predsednik Skupštine što je odnedavno Albulena Hadžiju.

Hasani, profesor prava i međunarodnih odnosa, ocenjuje da je izbor predsednika duboko političko pitanje.

Po njegovim rečima, izbor predsednika iz redova „partijskih militanata“ imao bi ozbiljne posledice po institucionalni život Kosova.

Kazao je da opozicija ima pravo da odluči da ne glasa za kandidata vladajuće partije bez političkog dogovora jer poslanici opozicije nemaju ustavnu obavezu da učestvuju u glasanju za predsednika.

Hasani je rekao da predsednik Kosova „ne predstavlja vlast u klasičnom smislu podele vlasti“, već je „legitimišući, balansirajući i garantujući organ funkcionisanja institucija“.

On je skeptičan da će izbor predsednika biti uspešno završen jer nedostatak transparentnosti i odlaganje procesa do poslednjih trenutaka ostavljaju malo prostora za optimizam u vezi sa postizanjem političkog konsenzusa.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com