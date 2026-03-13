Hegset: SAD pokreću do sada najveći broj napada na Iran, Tramp drži karte u rukama

Američki ministar odbrane Pit Hegset izjavio je da Sjedinjene Američke Države (SAD) danas pokreću "najveći broj udara na Iran" do sada i da će predsednik SAD Donald Tramp odrediti tempo sukoba.

Hegset kaže da se iransko rukovodstvo „skriva“ i da je američka volja „nepokolebljiva, mogućnosti maksimalne, a da se sposobnosti i dalje grade“.

Donald Tramp „drži sve karte u rukama“ i on će „odrediti tempo i trajanje sukoba“, rekao je Hegset.

Ministar je rekao da će danas SAD pokrenuti „još jednom, najveći broj udara koji je Amerika izvela na nebu iznad Irana“.

I načelnik Genaralštaba američke vojske, general Den Kejn, rekao je novinarima u Pentagonu da će danas biti dan sa „mnogo posla“ za SAD, prenosi Bi-Bi-Si (BBC).

Hegset rekao je da je novi vrhovni vođa Irana ajatolah Modžtaba Hamnei „ranjen i verovatno unakažen“.

U četvrtak je na iranskoj televiziji pročitano saopštenje Hamneija u kojem se zavetuje na nastavak rata. To je bila prva Hamneijeva izjava otkako je preuzeo najvišu funkciju u Iranu posle pogibije oca 28. februara, na samom početku američko-izraelskiog napada.

Hegset je rekao i da Iran nema ni Ratno vazduhoplovstvo, ni protiv-vazduhoplovnu odbranu, ni Ratnu mornaricu.

Zaliha iranskih raketa je smanjena za 90 odsto, a dronova za napad za 95 odsto, dodao je on.

„Ali ne samo da Iran nema funkcionalno Ratno vazduhoplovstvo, niti da je cela njihova Ratna mornarica na dnu Persijskog zaliva, kao ni da se njihove raketne snage svakodnevno smanjuju, još važnije je da nemaju mogućnost da ih izgrade“, rekao je američki ministar odbrane.

(Beta)

