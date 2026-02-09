Helez pozvao Dodika da pokrene otcepljenje Republike Srpske ako ima hrabrosti

Ministar odbrane Bosne i Hercegovine (BiH) Zukan Helez (SDP BiH) pozvao je večeras lidera Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorada Dodika da napokon pokrene otcepljenje Republike Srpske ako ima hrabrosti, navodeći da kao odgovor na to postoji "plan B".

„Pozivam Milorada Dodika da napokon pokrene to otcepljenje, koje najavljuje više od decenije. Dosta je držanja u najavi, dosta je sapunice bez poslednje epizode. Ako ima hrabrosti i stvarni plan, neka ga konačno pokaže. Ako nema, neka prestane trovati ovu zemlju“, napisao je Helez na Fejsbuku.

Međutim, dodao je on, Dodik unapred treba da zna da građani koji vole zemlju nisu ni naivni ni pasivni.

„Dok on glumi revolucionara bez hrabrosti da povuče potez, drugi razmišljaju ozbiljno. Postoji i plan B, potpuno razrađen, zakonit i spreman. Iskreno se nadamo da nam nikada neće trebati, jer ne bi donio dobro nikome. A naročito ne njemu“, rekao je Helez.

Prema njegovim rečima, „sto puta će pre nestati Republika Srpska nego Bosna i Hercegovina“.

„RS neće ‘izaći’ iz BiH, ona bi u tom slučaju prestala postojati. Dodik vrlo dobro zna kako je nastao manji bh. entitet. Ako krene u avanturu nestaće isto onako kako je i nastao“, naveo je Helez.

Dodik je danas ponovo na konferenciji za novinare u Banjaluci najavljivao otcepljenje RS od BiH, navodeći da bi samostalnu RS u ovom trenutku priznalo 15 država.

(Beta)

