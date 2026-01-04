Helsinški odbor kritikovao Vučićevu spoljnu i unutrašnju politiku

Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji je danas ocenio da je i spoljna, i unutrašnja politika predsednika Srbije Aleksandra Vučića u „ozbiljnom kolapsu“ i da država ulazi u fazu „duboke institucionalne i međunarodne izolacije“.

U izveštaju Odbora se navodi da je Vučić izgubio politički kredibilitet kod ključnih međunarodnih aktera, uključujući Evropsku uniju i Sjedinjene Američke Države, dok je politika balansiranja između Zapada i Rusije ugrozila Srbiju u energetskom, ekonomskom i bezbednosnom smislu.

Odbor je ocenio da su odnosi sa EU pogoršani odlukom vlasti da bojkotuje samit EU-Zapadni Balkan i da su kritike Srbije sve češće zbog stanja demokratije, vladavine prava i slobode medija.

„EU mora da vodi principijelnu i doslednu politiku koja ne podilazi Srbiji, ali da istovremeno pruža dugoročnu, realnu i kredibilnu perspektivu integracije (Srbije u EU), slično kao što je to učinjeno u slučaju Bugarske i Rumunije, s tim što Beograd mora prvo da demonstrira stvarnu političku i institucionalnu spremnost“, piše u izveštaju.

Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji ocenjuje da je, s obzirom na izrazito nepovoljan međunarodni kontekst, Srbiji neophodna pomoć poput one iz 2000. godine, kako bi se zaustavio proces dezintegracije društva.

Helsinški odbor je naveo da je jedini način za izlazak iz aktuelne krize održavanje slobodnih i poštenih izbora, uz obnovu demokratskih institucija i dosledno poštovanje vladavine prava, upozorivši da bi dalje odlaganje promena moglo dovesti do trajne destabilizacije i Srbije, i regiona.

U izveštaju se konstatuje da masovni protesti građana i studenata, koji traju više od godinu dana, nisu doveli do promene vlasti, ali su „ogolili autoritarni karakter režima, sistemsku korupciju i zloupotrebu institucija“.

(Beta)

