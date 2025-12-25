Hemofarm fondacija predstavila novu generaciju stipendista za školsku 2025/26. godinu

Hemofarm fondacija predstavila je danas novu generaciju stipendista za školsku 2025/2026. godinu, najboljih 10 studenata završnih godina studija koji dolaze sa medicinskih, farmaceutskih, tehnoloških, hemijskih i tehničkih fakulteta univerziteta u Srbiji.

Kako je saopštila fondacija, deset stipendista imaće priliku da, uz podršku mentora, stekne praktično iskustvo radeći u multinacionalnom okruženju uz savremenu „state-of-the-art“ opremu i tehnologiju.

Generalni direktor Hemofarma Ronald Zeliger istakao je da ulaganje u mlade nije samo pitanje društvene odgovornosti, već i strateška potreba svakog društva koje želi da se razvija i napreduje.

„Kroz program za obrazovanje ‘Možeš i ti’, kontinuirano gradimo most između obrazovanja i prakse, pružajući mladim ljudima znanje, iskustvo i samopouzdanje neophodno za prve profesionalne korake. Ponosni smo na novu generaciju stipendista i verujemo da će upravo oni biti nosioci promena koje doprinose zdravlju ljudi, razvoju zajednice i održivoj budućnosti“, rekao je Zeliger.

Direktorka Hemofarm fondacije Suzana Đorđević istakla je dugoročnu posvećenost Fondacije razvoju mladih talenata.

„Svaka generacija stipendista donosi novu energiju, radoznalost i snažnu želju da svojim znanjem doprinese društvu. Danas, dok dočekujemo 33. generaciju mladih ljudi, uverena sam da će našu budućnost oblikovati upravo ovi briljantni i odlučni mladi lideri čija će znanje i dela pokretati pozitivne promene u društvu“, rekla je ona.

Program „Možeš i ti“, tokom proteklih decenija, podržao je gotovo 4.000 mladih ljudi i omogućio studentima da se povežu sa profesionalcima iz farmaceutske industrije, unaprede svoja znanja i veštine i steknu praktično iskustvo.

„Hemofarm fondacija kroz njega ne gradi samo karijere, već i snažnije društvo, osnažujući mlade profesionalce da budu aktivni akteri zdravije i održivije budućnosti“, piše u saopštenju.

(Beta)

