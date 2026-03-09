Hemofarm nastavlja kampanju Napišimo priču iz početka

Kampanja „Napišimo priču iz početka” kompanije Hemofarm nastavljena je i ove godine s istim fokusom - da osvetli i razbije duboko ukorenjene, štetne i stigmatizujuće narative koji prate devojčice i žene od najranijeg uzrasta, saopšteno je danas.

U kampanji glumica Anja Ilić poručuje da su „neke priče, vođene pogrešnim narativom, loše napisane, i da je ljubav temelj svih početaka i krov završetaka, pa je zato potrebno da svi zajedno pišemo stranice takve priče iz početka“.

„Štetni narativi ne nastaju odjednom, niti iz jednog izvora. Oni su splet kulturoloških, socioloških, istorijskih i političkih uticaja. Jednom usvojeni prenose se generacijama, prerušeni u šalu, tradiciju, savet ili brigu. Zbog toga se često ponavljaju nesvesno, što ih čini još opasnijim“, ističe se u saopštenju Hemofarma.

Direktorka korporativnih poslova i komunikacija u Hemofarm grupi Sandra Savić je istakla da kampanja ima jasnu poruku da je važno i nužno preispitati štetne narative koji devojičice i žene uče da ćute, trpe ili se stide.

„Potrebno je da svaka devojčica i žena zna da patnja nije cena ljubavi i da, na oko „bezazlene“ reči koje svakodnevno slušamo, postaju uvrežene, normalizuju trpljenje i u svojoj suštini opravdavaju nasilje. Vreme je da takve narative razotkrijemo i zamenimo pričama u kojima su poštovanje, sigurnost i dostojanstvo okvir svakog odnosa“, rekla je Savić.

Kroz javne diskusije, edukativne sadržaje i saradnju sa stručnjacima, kampanja poziva na promenu štetnih narativa koji relativizuju i normalizuju nasilje, kao i na izgradnju pravednijeg društva u kojem svaka priča počinje po meri onih koji je žive.

Prošlogodišnje aktivnosti Hemofarmove kampanje, kako je navedeno, otvorile su važno pitanje načina na koji pogrešni narativi oblikuju živote žena od najranijeg uzrasta i poručile da patnja nije i ne sme da bude ljubav. Ove godine kampanja ukazuje na važnost dugoročne posvećenosti promeni narativa – jer samo jedan ili nekoliko razgovora nisu dovoljni da promeni obrasce koji traju generacijama.

Kampanja „Napišimo priču iz početka“ poziva na jednostavne, ali ključne korake: zastati, preispitati sopstvene reči i postupke, prepoznati pogrešne i izabrati drugačije narative. Svako jasno „ne“ nasilju i svaki iskren razgovor korak su ka društvu u kojem patnja nikada nije ljubav.

(Beta)

