Hezbolah potvrdio smrt svog vojnog komandanta u izraelskom napadu

Hezbolah je naveo da je „veliki vođa“ Tabatabai ubijen „izraelskom agresijom“ na predgrađe, uporište Hezbolaha, ali nije naveo njegovu funkciju.
Izrael ga je nazvao „teroristom“, „načelnikom štaba“ i „najvišim komandantom“ Hezbolaha, opisavši ga kao „ključnog operativca i veterana“ tog proiranskog pokreta, važnog u Libanu.
To je najviši zvaničnik Hezbolaha koga je Izrael ubio od završetka rata s Hezbolahom pre skoro godinu dana.
Hajtam Ali Tabatabaj bio je na američkoj listi osoba povezanih s terorizmom i po Vašingtonu bio je šef operacija Hezbolaha u Siriji i Jemenu pre nego što je unapređen posle jednogodišnjeg sukoba s Izraelom tokom kojeg je izraelske vojske desetkovala tu proiransku grupu, a prekida vatre je postignut u novembru 2024. godine.
(Beta)
