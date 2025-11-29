Hezbolah pozvao papu da odbaci izraelsku agresiju tokom njegove posete Libanu

Hezbolah je danas pozvao poglavara Rimokatoličke crkve, papu Lava XIV da odbaci „nepravdu i agresiju“ Izraela protiv Libana, u poruci upućenoj papi uoči njegove posete zemlji od sutra do utorka.

Proiranski libanski pokret je krajem novembra 2024. godine značajno oslabljen posle godinu dana neprijateljstava, uključujući dva meseca otvorenog ratovanja sa Izraelom, izazvanog njegovim prekograničnim napadima na izraelsku teritoriju na početku rata u Pojasu Gaze.

„Koristimo ovu priliku vaše posete da potvrdimo našu posvećenost suživotu“, napisala je grupa u poruci objavljenoj danas na društvenim mrežama.

„Oslanjamo se na stav Vaše Svetosti da odbacite nepravdu i agresiju čija je naša libanska nacija žrtva od cionističkih osvajača i njihovih pristalica“, dodaje se u tekstu u kojem osuđuju „neprihvatljivu i kontinuiranu agresiju“ Izraela.

Uprkos prekidu vatre koji je stupio na snagu pre godinu dana, izraelska vojska je intenzivirala svoje napade u Libanu poslednjih nedelja, tvrdeći da želi da spreči Hezbolah da se ponovo naoruža, što Hezbolah poriče.

Izraelska vojska je 23. novembra ubila vojnog komandanta organizacije Hajtama Alija Tabatabaija u napadu u predgrađu Bejruta.

U govoru održanom u petak, lider Hezbolaha Naim Kasem pozdravio je predstojeću posetu pape Lava XIV Libanu, navodeći da je zadužio članove svoje organizacije da dostave pismo papi.

„Ta poseta dolazi u ključnom trenutku. Molimo se da Sveti Otac pomogne u širenju mira u Libanu, oslobađanju zemlje i okončanju agresije“, dodao je Kasem.

Posle Turske, pretežno muslimanske zemlje gde je govorio o važnosti međuverskog dijaloga, papa Lav XIV trebalo bi da poseti Liban od nedelje do utorka. Očekuje se da će služiti misu na otvorenom na bejrutskoj obali pred oko 120.000 ljudi.

Uprkos značajnoj političkoj ulozi koju hrišćani igraju u Libanu, jedinoj arapskoj državi gde je predsednik član ove zajednice, njihov broj je opao poslednjih decenija, uglavnom zbog emigracije mladih ljudi.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com