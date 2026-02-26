Hilari Klinton svedočila da nije znala o Epstinovima zločinima i da se ne seća da ga je upoznala

Bivšadržavna sekretarka SAD Hilari Klinton (Hillary Clinton) je danas rekla poslanicima Predstavničkog doma Kongresa SAD koji su je saslušali u selu kod Njujorka, da nije imala saznanja o zločinima pokojnog finansijera i podvodača Džefrija Epstina (Jeffrey Epstein) ili Epstinove nekadašnje devojke Gislen Maksvel (Ghislaine Maxwell).

Danas su počela dvodnevna saslušanja koja će obuhvatiti i bivšeg predsednika Bila Klintona.

„Nisam znala o njihovim kriminalnim aktivnostima. Ne sećam se da sam ikada srela Epstina“, rekla je Hilari Klinton u uvodnoj reči koju je prenela na društvenim mrežama.

Saslušanja iza zatvorenih vrata u rodnom gradu Klintonovih, Čapaki, tipično mirnom zaseoku severno od Njujorka, dolaze nakon višemesečnih napetih sukoba između bivšeg moćnog para Klinton i Nadzornog odbora Predstavničkog doma kojim upravljaju republikanci.

Sutra je red na Bila Klintona što će biti prvi put da je neki bivši predsednik primoran da svedoči pred Kongresom.

Predsednik SAD Donald Tramp (Trump), republikanac koji je izrazio žaljenje što su Klintonovi primorani da svedoče, prošle godine je popustio pod pritiskom da objavi dosijee o Epstinu, koji je navodno izvršio samoubistvo u zatvorskoj ćeliji u Njujorku 2019. godine dok je čekao suđenje.

Klintonovi su takođe pristali da svedoče pošto je njihove ponude za izjave pod zakletvom odbio nadzorni panel, a njegov predsednik, kongresmen Džejms Komer (James Comer), republikanac iz Kentakija, zapretio im je optužbom za krivično delo nepoštovanja Kongresa.

„Kao i svaka pristojna osoba, užasnuta sam onim što smo saznali o njihovim zločinima“, rekla je Hilari Klinton u uvodnoj reči.

Dodala je je da je njen suprug Bil išao s Epstinom na dobrotvorna putovanja, ali da se ne seća da je i ona upoznala Epstina.

Hilari Klinton je rekla da je na konferencijama koje je organizovala Klintonova fondacija imala kontakte s Gislen Maksvel, nekadašnjom Epstinovom devojkom i osobom od njegovog poverenja.

Gislen Maksvel, britanska dama iz visokog društva, bila je venčanju njihove ćerke Čelsi Klinton 2010. godine.

Bil Klinton se, međutim, pojavio kao glavna meta republikanaca usred političke borbe oko toga ko je pod najvećom pažnjom zbog svojih veza sa Epstinom.

Nekoliko fotografija bivšeg predsednika uključeno je u prvu tranšu dokumenata iz Epstinovih dosijea koje je Ministarstvo pravde objavilo u januaru, uključujući i nekoliko fotografija sa ženama čija su lica zamućena.

Klinton nije optužen za nezakonito ponašanje u vezi sa aferom Epstin.

Komer je na rad Hilari Klinton kao državne sekretarke na rešavanju problema trgovine ljudima u svrhu seksualne seksualne eksploatacije ukazao kao još jedan razlog za insistiranje na njenom svedočenju.

Hilari Klinton je branila svoj rad na rešavanju problema trgovine ljudima u svrhu seksualne eksploatacije širom sveta, rekavši da je i dalje važno pomoći milionima žrtava trgovine ljudima u svrhu seksualne eksploatacije.

Istraga odbora je takođe pokušala da shvati zašto Ministarstvo pravde pod prethodnim predsedničkim administracijama nije tražilo dalje optužbe protiv Epstina posle sporazuma iz 2008. godine u kojem se on izjasnio krivim po državnim optužbama na Floridi za nagovaranje na prostituciju maloletne devojčice, ali je izbegao savezne optužbe.

Hilari Klinton je optužila Komera da je vodio jednostranu istragu koja nije uspela da na odgovornost pozove Trampa i druge republikanske zvaničnike.

„Taj institucionalni neuspeh je smišljen da zaštiti jednu političku stranku i jednog javnog funkcionera“, rekla je ona.

Ipak, teorije zavere, posebno desnice, godinama se vrte oko Klintonovih i njihovih veza sa Epstinom i Gislen Maksvel. Republikanci već dugo žele da izvrše pritisak na Klintonove i traže odgovore.

Komer je najavio duge dane ispitivanja bračnog para Klinton.

Opozicione Demokrate koje sada predvodi nova generacija političara, za razliku od bivših lidera svoje stranke su dale prioritet transparentnosti u vezi s aferom Epstin.

Nekoliko demokratskih poslanika pridružilo se republikancima u nadzornom panelu kako bi prošlog meseca poguralo optužbe protiv para Klinton za nepoštovanje Kongresa. Nekoliko ih je reklo da nemaju nikakve veze sa Klintonovima i da im ne duguju lojalnost.

Danas je poslanik Robert Garsija (Garcia) iz Kalifornije, vodeći demokrata u nadzornom panelu, pozvao Trampa da svedoči u istrazi.

Garsija je rekao da pojavljivanje Bila Klintona postavlja presedan koji bi trebalo da se primeni i na Trampa.

Komer je ranije rekao da odbor ne može da sasluša Trampa jer je on aktuelni predsednik.

(Beta)

