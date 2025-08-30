Hiljade ljudi demonstrira u Veneciji protiv akcija izraelske vojske u Gazi

Demonstracije na kojima se okupilo više hiljada ljudi da protestuje zbog delovanja izraelske vojske u Gazi, počele su danas na margini Međunarodnog filmskog festivala u Veneciji (Mostra), preneo je novinar Frans presa.

Protest je organizovan na poziv levičarskih organizacija vencijanske oblasti, a demonstrati su nosili plakate na kojima se poziva na bojkot Izraela i „okončanje genocida“, uz brojne palestinske zastave.

Više umetnika izrazilo je podršku Palestincima poslednjih dana na Mostri, kao što su marokanska rediteljka Marjam Tuzani i njen suprug Nabil Ajuš, koji su sinoć na crvenom tepihu nosili plakat sa natpisom „Stop genocidu u Gazi“.

U četvrtak je grčki reditelj Jorgos Lantimos nosio bedževe u bojama Palestine na konferenciji za novinare na kojoj je predstavio svoj film „Bugonia“.

Mostra je počela pozivom kolektiva koji su osnovali deset nezavisnih italijanskih filmskih umetnika nazvanom Venecija za Palestinu (V4P), da se osudi rat u pojasu Gaze, pokrenut posle napada Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023. godine.

U otvorenom pismu taj kolektiv je pozvao festival da ne bude „tužno i prazno mesto, već da zauzme jasan i nedvosmislen stav“.

Kolektiv V45 kaže da ima 2.000 potpisa na tom pismu, među kojima su velika filmska imena kao što je Gijermo del Toro, Tod Filds, Majkl Mur i Ken Loač.

„Cilj pisma je da se stave Gaza i Palestina u centar pažnje javnosti u Veneciji i to se i dogodilo“, rekao je za Frans pres Fabio Massimo Loci, jedan od osnivača kolektiva.

Direktor Venecijanskog filmskog festivala Alberto Barbera odgovorio je na dan otvaranja festivala da „Bienale ne zauzima direktne političke stavove“, ali je istovremeno rekao da je osetljiv na dramatičnu situaciju u Gazi.

Na Mostri će u sredu biti prikazan „The Voice of Hind Rajab“ u režiji Tunižanke Kauter Ben Hanija, a radi se devojčici ubijenoj 29. januara 2024. godine u Gazi, dok je pokušavala da pobegne od izraelskog bombardovanja.

(Beta)

