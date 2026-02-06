Hiljade ljudi na sahrani Gadafijevog sina koji je ubijen ove nedelje

Hiljade ljudi okupilo se u severozapadnoj Libiji za sahranu Seifa al Islama Gadafija, sina pokojnog lidera Moamera Gadafija koji je ubijen ranije ove nedelje kada su četiri maskirana napadača upala u njegovu kuću i upucala ga.

Ljudi su nosili njegov kovčeg u gradu Bani Validu, oko 145 kilometara jugoistočno od glavnog grada Tripolija kao i velike slike Seifa al Islama, koji je uglavnom poznat po svom prvom imenu, i njegovog oca.

Masa je takođe mahala zelenim zastavama, što je bila libijska zvanična zastava od 1977. do 2011. pod Gadafijem koji je vladao zemljom više od 40 godina pre nego što je svrgnut u pobuni koju je podržao NATO 2011. godine. Gadafi je ubijen kasnije te godine u svom rodnom gradu Sirtu dok su borbe u Libiji eskalirale i prerasle u puni građanski rat.

Kako se pogrebna povorka kretala i povećavala masa okupljenih, mala grupa pristalica odnela su kovčeg sa posmrtnim ostacima Seif al Islama i kasnije obavila pogrebne molitve i sahranila ga.

Jedan stanovnik Sirta rekao je za AP da je Gadafijev sin bio „simbol pomirenja“ koji je ubijen u „užasnom zločinu u istoriji čovečanstva“.

Seif al Islam (53) ubijen je u utorak u svom domu u gradu Zintanu, oko 135 kilometara jugozapadno od glavnog grada Tripolija, prema izjavama tužilaca.

Vlasti su saopštile da je interna istraga utvrdila da je ubijen iz vatrenog oružja, ali nije dato više detalja.

Politički tim Seif al Islama kasnije je izdao saopštenje u kome je rečeno da su „četiri maskirana muškarca“ upala u njegovu kuću i ubila ga u „kukavičkom i izdajničkom ubistvu“ pošto su prethodno onesposobili bezbednosne kamere.

Seifa al Islama su borci u Zintanu uhvatili krajem 2011. dok je pokušavao da pobegne u susedni Niger. Borci su ga oslobodili u junu 2017. kada ga je jedna od libanskih rivalskih vlada amnestirala.

„Bol gubitka je težak na mom srcu i još je teži zato što ne mogu da se oprostim sa njim iz moje domovine, to je bol koji neće da mine“, napisao je na Fejsbuku brat Seifa al Islama Mohamed Gadafi koji živi u izgnanstvu izvan Libije, mada se ne zna tačno gde se nalazi.

Brat je dodao da se teši time što „verni sinovi nacije“ ispunjavaju svoju dužnost i daju mu oproštaj koji odgovara njegovom položaju.

Posle pobune u kojoj je svrgnut Gadafi Libija je zapala u haos tokom koga se ta naftom bogata zemlja podelila i ima rivalske administracije na istoku i zapadu, a koje podržavaju različite oružane grupe i strane vlade.

Seif al Islam bio je drugi po redu Gadafijev sin i viđen je kao reformističko lice Gadafijevog režima, osoba sa diplomatskim kontaktima koji je radio na tome da popravi odnose Libije sa zapadnim zemljama do pobune 2011.

Ujedinjene nacije uvele su mu sankcije koje su uključivale zabranu putovanja i zamrzavanje imovine zbog njegovih zapaljivih javnih izjava u kojima je ohrabrivao nasilje protiv demonstranata protiv Gadafija tokom pobune 2011. Međunarodni krivični sud kasnije je protiv njega podigao optužnici za zločine protiv čovečnosti vezane za pobunu 2011.

On je 2021. rekao za Njujork tajms da razmatra povratak na libijsku političku scenu posle decenije odsustvovanja tokom koje je pratio bliskoistočnu politiku i prema izveštajima ponovo organizovao političke pristalice svog oca.

On je osuđivao nove lidere zemlje.

„Ovde nema života. Idite na benzinsku pumu, nema dizela“, rekao je Seif al Islam za Njujork tajms.

On je u novembru 2021. objavio da će se kandidovati za predsedničke izbore u zemlji u kontroverznom potezu koji je naišao na osude snaga koje su protiv Gadafija u zapadnoj i istočnoj Libiji.

Visoki izborna komisija zemlje ga je diskvalifikovala, ali izbori nisu ni održani zbog sporova između rivalskih administracija i oružanih grupa.

