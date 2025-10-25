Hiljade ljudi protestuje u glavnom gradu Tunisa zbog ekološke krize

Nekoliko hiljada ljudi učestvovalo je na demonstracijama u glavnom gradu Tunisa zbog teške ekološke krize, izazvane zagađenjem iz državne hemijske fabrike u Gabesu.

Iz grada Gabesa demonstracije se šire zbog rastućeg nezadovoljstva javnosti zbog načina na koji vlada postupa sa zagađenjem i pogoršanja stanja javnih službi, što predstavlja najveći izazov za predsednika Kaisa Sajeda otkako je preuzeo vlast 2021. godine.

Stanovnici Gabesa prijavili su porast stope respiratornih bolesti, osteoporoze i raka, za koje krive toksične gasove iz fabrika fosfata, državnih hemijskih fabrika, koje svakodnevno ispuštaju hiljade tona otpada u more.

Najnoviji talas protesta u Gabesu pokrenut je ovog meseca nakon što su je više desetina dece školskog uzrasta imale poteškoće sa disanjem izazvane toksičnim isparenjima iz fabrike koja pretvara fosfate u fosfornu kiselinu i đubriva.

Demonstranti u Tunisu nosili su transparente i skandirali slogane u znak solidarnosti sa stanovnicima Gabesa, nazivajući odgovor vlasti „represijom“. Vlada je saopštila da je uhapsila ljude zbog nasilja.

Sajedova administracija strahuje da bi protesti u prestonici mogli da izazovu nemire u drugim delovima Tunisa, produbljujući pritisak dok se Tunis bori sa dugotrajnim ekonomskim padom i političkom nestabilnošću, prenosi Rojters.

