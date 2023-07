Hiljade ljudi u Gazi demonstrirale protiv vlasti Hamasa

Hiljade ljudi su danas uspele da nakratko na ulicama širom Pojasa Gaze protestuju zbog hroničnih nestanka struje i otežanih uslova života, što su bile retke demonstracije nezadovoljstva pokretom Hamas koji vlada tom palestinskom teritorijom.

Bezbednosne snage Hamasa su brzo rasterale skupove.

Protestne povorke su bile u Gradu Gazi, južnom gradu Kan Junis i drugde, uz skandiranje „Sram vas bilo!“, a na jednom mestu su spaljene zastave Hamasa.

Policija je uništila mobilne telefone ljudi koji su snimali u Kan Junisu, a svedoci su rekli da je bilo nekoliko hapšenja. Desetine mladih pristalica i protivnika Hamasa nakratko su se međusobno gađali kamenicama.

Demonstracije je organizovao lokalni onlajn pokret, a ne zna se čiji je.

Hamas vlada Gazom čvrstom rukom, zabranjujući većinu demonstracija i brzo suzbijajući javno ispoljavanje neslaganja sa svojom vlašću.

Ta islamska borbena grupa je kontrolu nad Gazom preotela 2007. godine od snaga palestinskog predsednika Mahmuda Abasa, što je navelo Izrael i Egipat da uvedu parališuću blokadu te teritorije. Izrael kaže da je zatvaranje potrebno da bi se Hamas, koji ne priznaje pravo Izraela na postojanje, sprečilo da gradi vojne kapacitete.

Zatvaranje je uništilo privredu Gaze, dovelo do vrtoglavog porasta nezaposlenosti i do čestih nestanka struje. Sada, tokom talasa vrućine, ljudi su struju imali četiri do šest sati dnevno zbog velike potražnje.

„Gde je struja, a gde gas? Sram vas bilo!“ vikala je danas masa u Kan Junisu.

Demonstranti su Hamas kritikovali i zbog uzimanja po oko 15 dolara od mesečnih dotacija od po 100 dolara koje bogata zalivska država Katar daje najsiromašnijim porodicama u Gazi.

(Beta)

