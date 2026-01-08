Hiljade na protestu u Teheranu posle poziva princa Reze Pahlavija iz egzila

Princ Reza Pahlavi je pozvao građane da izađu na demonstracije i večeras i sutra u 20 časova po lokalnom vremenu. Čim je večerašnji protest počeo, vlast je onemogućila pristup internetu i telefonski saobraćaj, navodi Asošiejted pres.
„Velika iranska nacijo, oči celog sveta su uprte u vas. Izađite na ulice i iznesite zahteve kao ujedinjeni front. Upozoravam Islamsku Republiku, njenog vođu i Čuvare islamske revolucije da vas svet i predsednik SAD Donald Tramp pažljivo gledaju. Represija nad narodom neće ostati bez odgovora“, naveo je Reza Pahlavi u pozivu.
Večerašnji protest je prvi test potencijalnog uticaja u Iranu Reze Pahlavija, čiji je smrtno bolesni otac, autokratski proamerički šah Mohamad Reza Pahlavi (1941-1979), pobegao iz zemlje u januaru 1979. za vreme Islamske revolucije, neposredno pre uspostavljanja tvrdokorne teokratske vlade.
Kada je sat otkucao 20 časova, širom Teherana se čulo skandiranje, a na ulicama su bile hiljade ljudi, navode svedoci. Demonstranti su skandirali „Smrt diktatoru“, misleći na vrhovnog vođu Irana Alija Hamneija, i „Smrt Islamskoj Republici“. Drugi su hvalili šaha, vičući: „Ovo je poslednja bitka! Pahlavi će se vratiti“.
Na večerašnjim demonstracijama su se čula i klicanja pokojnom šahu, što je u prošlosti moglo dovesti do smrtne kazne, a sada svedoči o gnevu koji podstiče proteste, u čijoj je osnovi nezadovoljstvo građana ekonomskom situacijom. Nejasno je, međutim, da li ti povici znače i podršku princu Rezi Pahlaviju, ili su samo izraz želje za povratak u vreme pre Islamske revolucije, navodi AP.
Pahlavi je rekao da će izneti dalje planove u zavisnosti od odgovora na njegov poziv. On je ranije kritikovan zbog podrške Izraelu i podrške koju je dobio od tog najljućeg neprijatelja Irana, posebno posle 12-dnevnog rata dve zemlje u junu prošle godine.
Iranski zvaničnici su ozbiljno shvatili najavljene proteste – mediji bliski vlasti su objavili da će bezbednosne snage koristiti dronove za identifikaciju učesnika.
Vlasti Irana se prethodnih dana nisu oglašavale o razmerama najnovijeg talasa protesta, kojih je danas bilo na mnogim lokacijama i pre demonstracija u 20 časova. Mediji bliski vlasti, međutim, izveštavaju o smrti i ranjavanju pripadnika bezbednosnih snaga u unutrašnjosti zemlje.
Prema podacima organizacije Aktivisti za ljudska prava u Iranu, čije je sedište u SAD, u nasilju povezanom sa najnovijim talasom protesta u Iranu, poginulo je najmanje 39 osoba, a više od 2.260 je uhapšeno. Protesti, započeti 28. decembra, proširili su se na svaku od 31 iranske provincije, navodi organizacija koja podatke dobija od mreže aktivista u Iranu.
Američki predsednik Tramp upozorio je Teheran u petak da će SAD „priteći u pomoć“ iranskim demonstrantima ako ih vlast bude ubijala dok mirno protestuju, na šta je Teheran oštro odgovorio.
Najnoviji protesti su najrasprostranjeniji u Iranu od 2022. godine, kada su širom zemlje milioni demonstrirali zbog smrti u pritvoru Mahse Amini, 22-godišnje Kurdkinje koju je policija za moral uhapsila jer nije nosila hidžab u skladu sa propisima.
Protesti su izbili 28. decembra, kada su prodavci izašli na ulice Teherana kako bi izrazili gnev zbog još jednog naglog pada vrednosti iranske valute rijal u odnosu na američki dolar. Studenti su se ubrzo pridružili protestima, koji su počeli da se šire na druge gradove, ali i na ruralna mesta.
Rijal je ove nedelje potonuo na rekordno nizak nivo, a inflacija je porasla na 40 odsto, nakon što su Ujedinjene nacije u septembru ponovo uvele sankcije Iranu zbog nuklearnog programa te zemlje. Pogoršanju ekonomske situacije doprineo je i 12-dnevni rat Irana i Izraela u junu prošle godine, okončan američkim udarima na iranska nuklearna postrojenja.
(Beta)
