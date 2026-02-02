Hiljade navijača u Zagrebu pozdravile rukometaše Hrvatske, pevao Tompson

Hiljade navijača su večeras na Trgu bana Jelačića u Zagrebu pozdravile bronzanu rukometnu reprezentaciju Hrvatske, a na dočeku u organizaciji Vlade Hrvatske, uprkos zabrani gradskih vlasti, nastupio je kontroverzni pevač Marko Perković Tompson.

Izveo je bekoliko svojih pesama, ali i ne spornu „Bojna Čavoglave“ koja počinje ustaškim pozdravom „Za dom spremni!“ i zbog koje su mu zabranjeni nastupi u Zagrebu.

U prisustvu rukometaša, koji su se na binu popeli oko 18.30 sati, Perković je otpevao i neslužbenu himnu te reprezentacije „Ako ne znaš šta je bilo“ i pesmu „Lijepa li si“ u kojoj uz delove Hrvatske spominje Herceg-Bosnu.

U vreme kada je pevač izlazio na binu, na jednoj od zgrada na Trgu bana Jelačića razvijen je transparent „Ujedinjeni protiv fašizma“.

Na dočeku je bilo nekoliko ministara, ali ne i premijer Andrej Plenković iako se spekulisalo o njegodom dolasku.

Policija nije objavila koliko se navijača okupilo na Trgu bana Jelačića.

Doček rukometaša ostao je u senci podela zbog kontroverznog pevača čiji su nastup ultimativno tražili rukometaši.

Grad Zagreb odbio je da im udovolji, pa je Hrvatski rukometni savez sinoć objavio da dočeka neće biti.

Situacija se danas promenila kada je Vlada objavila da preuzima doček i da će on biti na Trgu bana Jelačića.

Tomašević je rekao da vlada nije tražila dozvolu Grada za okupljanje, iako je to morala.

Brojni političari s centra i levog-centra danas su optužili vladu za protivustavno delovanje.

Predsednik Hrvatske Zoran Milanović optužio je vladu „za otimanje države i beskrupulozno izazivanje podela“.

„Vlada Hrvatske sprovela je svesnu destrukciju ustavnog poretka uz prethodno izmišljanje pravne osnove za svoje postupanje i postupanje policije. Takvo postupanje Vlade zapravo je otimanje države i beskrupulozno izazivanje podela među hrvatskim ljudima. Za to je odgovoran predsednik Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) Andrej Plenković“, napisao je Milanović na Fejsbuku.

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević optužio je Vladu Hrvatske za institucionalno nasilje i pokušaj rušenja demokratski izabrane vlasti Zagreba.

I pojedini pravni stručnjaci upozorili su da vlada takvim ponapšanjem krši Ustav.

Na vlasti u Zagrebu je zeleno-leva koalicija Možemo i Socijaldemokratska partija iz koje je i predsednik Zoran Milanović dok su na vlasti na nivou države Hrvatska demokratska zajednica premijera Andreja Plenkovića i desničarski Domovinski pokret.

Vlast u Zagrebu krajem prošle godine usvojila je pravila kojima se zabranjuje korišćenje javnog prostora za događaje koji promovišu ili tolerišu nacionalnu, religijsku ili rasnu mržnju.

Zbog korišćenja ustaškog pozdrava u jednoj od pesama, Tompsonu su zabranjeni nastupi u Zagrebu.

Na poslednjem koncertu u zagrebačkoj Areni, Tompson je pozvao na rušenje gradske vlasti i gradonačelnika Tomislava Tomaševića na „redovnim ili vanrednim izborima“, tvrdeći da vlast Zagreba svojim odlukama „napada Domovinski rat i temelje hrvatske države“.

On je zagrebačku vlast nazvao „ekstremnim levičarima i ostacima jugokomunista“.

Tomislav Tomašević je prošle godine drugi put uzastopno uverljivo pobedio na izborima za gradonačelnika Zagreba. Takođe, stranke Možemo i SDP ostvarile su uverljivu pobedu, a u Gradskoj skupštini imaju apsolutnu većinu.

