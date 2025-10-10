Hiljade Palestinaca krenule ka severu Pojasa Gaze, izraelska vojska upozorav na opasna mesta

Hiljade Palestinaca su danas krenule ka severu Pojasa Gaze pošto je izraelska vojska objavila da je stupio na snagu prekid vatre na toj palestinskoj teritoriji.

Nepregledna masa ljudi ide pešice duž priobalnog puta duž Sredozemnog mora „Al-Rašid“ ka severnom pojasu Gaze, a malo je vozila među njima.

Do pre neki dan su podjednako masovno tuda išli u suprotnom smeru, ka jugu, da bi se spasli od intezivnog izraelskog bombardovana severa.

Vojska koja je danas objavila i da su njeni vojnici počeli da se povlače, upozorila je stanovništvo da je nekoliko područja Pojasa Gaze i dalje „izuzetno opasno“.

U severnom delu opasno je približavati se područjima gradova Beit Hanun, Beit Lahija, Šudžaija (naselje grada Gaze) i drugim područjima gde su koncentrisane izraelske snage, upozorio je u saopštenju portparol izraelske vojske Avičaj Adrei.

Na jugu Pojasa Gaze, kazao je on, opasno je približavati se prelazu Rafa sa Egiptom, koridoru duž granice s Egiptom i svim područjima gde su koncentrisane izraelske snage u Han Junisu, najvećem gradu u tom delu.

(Beta)

