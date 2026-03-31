Hitan sastanak Saveta bezbednosti UN predviđen za danas popodne

Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija (UN) održaće danas hitan sastanak posle smrti tri indonežanska vojnika misije UN u južnom delu Libana, gde je Izrael danas objavio smrt četvorice svojih vojnika, preneli su francuski mediji.

Sastanak, koji će početi danas u 16.00 po evropskom vremenu, zatražila je Francuska.

Privremene snage UN u Libanu (UNIFIL) saopštile su da sprovode istragu nakon što su tri indonežanska vojnika poginula „u eksploziji nepoznatog porekla koja je uništila njihovo vozilo u blizini Bani Hajan“ na jugu Libana kod granice sa Izraelom.

Dva vojnika UN su ranjena u toj eksploziji, naveo je UNIFIL.

Izraelska strana saopštila je jutros da su četiri vojnika stradala na jugu Libana, ne navodeći detalje o okolnostima smrti.

Deset izraelskih vojnika poginulo je od 2. marta, od kada je Liban na meti izraelskih napada.

(Beta)

