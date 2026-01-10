Hitan sastanak Saveta bezbednosti UN u ponedeljak zbog ruskih napada u Ukrajini

Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija (UN) sastaće se u ponedeljak na zahtev Ukrajine posle masovnih ruskih vazdušnih napada u kojima je poginulo nekoliko ljudi i upotrebe rakete Orešnik najnovije generacije, preneo je danas francuski list Mond (Le Monde) na svom sajtu.

„Rusija je dostigla zastrašujući nivo ratnih i zločina protiv čovečnosti u svojim napadima na civile i civilnu infrastrukturu u Ukrajini“, naveo je ukrajinski ambasador pri UN Andrij Melnik, u svom pismu kojim zahteva sastanak.

Danas je Ruska Federacija zvanično preuzela odgovornost za upotrebu „balističke rakete srednjeg dometa poznate kao ‘Orešnik’ u Lavovskoj oblasti. Takav udar predstavlja ozbiljnu pretnju bezbednosti evropskog kontinenta, podriva regionalnu stabilnost i predstavlja ozbiljne rizike za međunarodni mir i bezbednost u širem smislu“, dodao je Melnik.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com