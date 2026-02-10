Hitna pomoć: Dve osobe teško povređene u saobraćajnim nezgodama u Beogradu

Jedna osoba teško je povređena kada je automobilom sletela sa puta kod Boljevaca, a druga u Sremčici, kada je automobil udario u banderu, rečeno je jutros iz beogradske službe Hitne pomoći.

Tokom noći, u Beogradu se dogodila još jedna saobraćajna nezgoda u kojoj su dve osobe lakše povređene, rekli su za RTS.

Ekipe Hitne pomoći tokom noćne smene obavile su 111 intervencija, od kojih je 14 bilo na javnim mestima.

Najviše poziva toj službi uputili su pacijenti sa respiratornim infekcijama, povišenom temperaturom, malaksalošću i drugim hroničnim problemima.

(Beta)

