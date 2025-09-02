Hitna pomoć: Jedan poginuo, troje povređeno u požaru u Sremčici

Jedna osoba je poginula, a tri su povređene u požaru noćas oko dva sata posle ponoći u Ulici Žila Verna u beogradskom naselju Sremčica.

U Hitnoj pomoći su rekli da je to troje, koje se nagutalo dima, prevezeno na Vojnomedicinsku akademiju (VMA) zbog trovanja ugljen-monoksidom.

Tokom noći, u Beogradu se dogodila i jedna saobraćajna nezgoda, u kojoj su dve osobe lakše povređene i koje su zbrinute na licu mesta.

Ekipe Hitne pomoći obavile su tokom noćne smene 115 intervencija, od kojih 13 na javnim mestima, a najviše poziva toj službi uputili su srčani bolesnici.

(Beta)

