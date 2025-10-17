Hitna pomoć: Muškarac (35) ubijen u pucnjavi u Beogradu na vodi

Muškarac (35) ubijen je u pucnjavi noćas u naselju Beograd na vodi, saopštili su iz beogradske službe Hitne pomoći.

Kako su naveli, dve osobe lakše su povređene u dve saobraćajne nezgode i one su zbrinute na licu mesta.

Ekipe te službe intervenisale su 92 puta u toku noći, od čega je 14 intervencija bilo na javnim mestima, prenela je Radio-televizija Srbije.

Dežurne zdravstvene ustanove u Beogradu danas su Urgentni centar, Kliničko-bolnički centar (KBC) Zvezdara, KBC Bežanijska kosa i Institut za majku i dete.

