Hitna pomoć: Noć sa teškim povredama, veliki broj intervencija na javnim mestima

Proteklu noć u Beogradu obeležile su teške povrede i veliki broj intervencija, naročito na javnom prostoru za službu Hitne pomoći.

Muškarac star 55 godina teško je povređen oko 20 časova u saobraćajnoj nezgodi na Pančevačkom mostu, rečeno je Beti u ovoj službi.

Noćas su se desila, u dva odvojena slučaja i ubadanja nožem, mlađih muškaraca, prebačeni su Urgentni centar, javili su mediji.

Ukupno je noćas beogradska Hitna pomoć intervenisala 117 puta, od toga 35 na javnim mestima, rečeno je Beti.

Pozivi su prvenstveno usledili zbog hroničnih zdravstvenih problema.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com