Hitna pomoć: U saobraćajnoj nesreći u naselju Vrbovski poginula jedna osoba

Protekle noći u Beogradu dogodile su se dve saobraćajne jedna osoba je poginula a jedna teže povređena, rečeno je jutros u službi Hitne pomoći.

U saobraćajnoj nesreći u prigradskom naselju Vrbovski oko 21.45 dvojica muškaraca sletela su sa puta, jedan je poginuo na licu mesta (55) a drugi (64) je pregledan ali je odbio da ga vozi Hitna pomoć.

U Ulici Pavla Vuisića u Altini, oko 20 časova, u saobraćajnoj nesreći 43-godišnja žena je teže povređena i prevežena u Klinički centar Bežanijska kosa.

Hitnoj pomoći su se za savet telefonom javljali hronični bolesnici, a od 117 poziva za intervenciju, 17 je bilo na javnim mestima.

