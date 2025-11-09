Hitna pomoć zbrinula poslanika Mrdića na licu mesta, nije ga prebacila u zdravstvenu ustanovu

Poslaniku vladajuće Srpske napredne stranke Uglješi Mrdiću, koji devet dana štrajkuje glađu ispred Doma Narodne skupštine u centru Beograda, ekipa Hitne pomoći je pregledala i zbrinula na licu mesta, odnosno nije prevežen u zdravstvenu ustanovu, rečeno je agenciji Beta gradskom Zavodu za urgentnu medicinu.

„On je pregledan, odnosno zbrinut na licu mesta“, navode u Hitnoj pomoći.

Mrdić štrajkuje glađu od 31. oktobra, zajedno sa pet veterana.

Kada je započeo protest rekao je da je njegov glavni zahtev da nadležno tužilaštvo uhapsi bivšeg predsednika Skupštine akcionara Infrastrukture Železnice Srbije Nebojšu Bojovića i bivšeg izvršnog direktora te kompanije Milutina Miloševića.

Mrdić tvrdi da je protiv Bojovića i Miloševića nedavno dostavio dokaze Tužilaštvu za organizovani kriminal u vezi sa padom nadstrešnice u Novom Sadu, 1. novembra 2024, imenujući njih dvojicu kao najodgovornije za ovu nesreću u kojoj je poginulo 16 ljudi.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je juče Mrdića da štrajk prekine jer je, kako je kazao,“video da on to teško podnosi“.

(Beta)

