Hitno mišljenje o Mrdićevim zakonima na plenarnoj sednici Venecijanske komisije u junu

Venecijanska komisija je saopštila da će hitno mišljenje o nedavnim izmenama pravosudnih zakona u Srbiji, koje je zatražila predsednica skupštine Ana Brnabić, biti podneto na usvajanje na plenarnoj sednici tog savetodavnog tela Saveta Evrope u junu.

Pismom od 10. februara Brnabić je zatražila hitno mišljenje Venecijanske komisije Saveta Evrope o izmenama i dopunama Zakona o javnom tužilaštvu, Zakona o Visokom savetu tužilaštva, Zakona o sudijama, Zakona o sedištima i teritorijalnoj nadležnosti sudova i javnih tužilaštava i Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, navodi se.

„Hitno mišljenje će biti izrađeno u dogledno vreme i podneto na usvajanje na plenarnoj sednici Venecijanske komisije u junu 2026. godine“, piše u saopštenju objavljenom na sajtu tog tela.

Izmene i dopune zakona, koje je skupština Srbije usvojila na predlog poslanika Srpske napredne stranke Uglješe Mrdića, stupile su na snagu pošto je predsednik države Aleksandar Vučić 30. januara potpisao ukaze o njihovom proglašenju.

Vučić je potpisao set izmena i dopuna pet pravosudnih zakona uprkos kritikama iz Evropske komisije da one predstavljaju „ozbiljan korak unazad“ na putu Srbije ka Evropskoj uniji i da su suprotne ranijim reformama Srbije i njenim obavezama da ojača nezavisnost pravosuđa i autonomiju tužilaštva.

Stručna javnost u Srbiji i opozicione stranke ocenili su da izmene pravosudnih zakona predstavljaju udar na nezavisnost sudstva i tužilaštva.

U pismu koje je uputila Venecijanskoj komisiji, Brnabić je navela da su ti zakoni morali da budu promenjeni „jer nisu bili adekvatno sprovođeni“. Ona je navela da je tokom 2025. „došlo do blokade u radu Visokog saveta tužilaštva“, da veliki broj nosilaca tužilačkih funkcija zbog toga nije bio izabran i da je nekoliko javnih tužilaštava ostalo bez rukovodilaca.

(Beta)

