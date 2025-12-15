HNV obeležio nacionalni praznik: Najavljena nova podrška Hrvatske i rešavanje vrtića u Tavankutu

Hrvatsko nacionalno veće (HNV) u Srbiji obeležilo je danas svoj nacionalni praznik – Dan osnivanja prvog nacionalnog veća u Srbiji, svečanošću na kojoj su predstavnici vlade Hrvatske najavili 500.000 evra podrške socijalnoj zaštiti ove zajednice, a vlade Srbije rešavanje problema vrtića u Tavankutu.

Podsećajući da je veće osnovano pre 23 godine, njegova aktuelna predsednica Jasna Vojnić je rekla da Hrvati mogu biti ponosno na sve ono što je tokom tog perioda ostvareno.

Ona je navela da je u proteklih godinu dana bilo velikih kapitalnih projekata poput izgradnje „sedam matica“, završetak izgradnje vrtića uz osnaženje novih kadrova i stipendiranje.

„Mi smo most između Srbije i Hrvatske. To što se borimo za naš identitet nikako nikoga ne ugrožava, nego samo možemo biti bogatstvo ove države“, rekla je Vojnić.

Svečanosti u Gradskoj kući u Subotici prisustvovali su ministar za ljudska i manjinska prava u vladi Srbije Demo Beriša i ministar penzionog sistema, porodice i socijalne politike Hrvatske Marin Piletić.

Ministar Beriša ocenio je da je HNV za više od dve decenije „prešao trnovit put do nivoa na kojem je danas“ i naglasio njihovu ulogu u izgradi Akcionog plana za manjine, čije usvajanje se očekuje uskoro, a koji nacionalnim manjinama treba da donese veći nivo ostvarenja prava i finansiranja.

„Odnosi između Srbije i Hrvatske su turbulentni. Nekada dole, nekada gore, a gospođa Vojnić i u Parlamentu i kao ppredsednica Saveta doprinosi tome da mi u budućnosti imamo potpuno drugačiji odnos između dve države“, rekao je Beriša.

Na novinarsko pitanje o statusu vrtića u Tavankutu čije otvaranje je izazvalo spor HNV-a kao finansijera izgradnje i grada Subotice, u čijoj mreži vrtića treba da zauzme mesto, Beriša je rekao da je proces „u toku“.

„Naći će se rešenje, bez obzira što postoje određeni problemi na relaciji gradska struktura – nacionalna zajednica. Ali će se naći rešenje koje će biti pozitivno“, rekao je Beriša.

Ministar Piletić podsetio je da je vlada Hrvatske finansirala ne mali broj projekata u Srbiji kako bi se njihova zajednica u našoj zemlji sačuvala i bila postojana, i politički i kulturno, kao što je to bila stolećima.

„Jednak politički okvir imamo i za nacionalne manjine u Hrvatskoj, posebno srpske nacionalne manjine koja takođe ima čitav niz projekata i podršku od vlade u području kulture, vaspitanja i obrazovanja“, kazao je Piletić.

Kao novinu u podršci Hrvatima u Srbiji, Piletić je najavio za sledeću godinu podršku boljoj socijalnoj uključenosti ranjivih grupa, putem različitih programa socijalne podrške, gde bi se starije stanovništvo potpomoglo kroz aktivnosti hrvatske zajednice u Srbiji.

„Jedan od najboljih projekata koje vlada Hrvatske sprovodi putem evropskih sredstava je program ‘Zaželi’. Mi smo u Hrvatskoj u ovom trenutku zaposlili 9.000 dugotrajno nezapošljivih osoba kako bi pružali pomoć u kući za više od 60.000 starijih i nemoćnih širom Hrvatske i stvorili neverovatnu mrežu institucionalne podrške, sprečavajući odlazak u institucije staranja u starijoj životnoj fazi“, podsetio je Piletić.

Prema njegovim rečima, time je sa jedne strane stvorena prilika za zapošljavanje, a sa druge omogućena kvalitetna briga za građane u trećem životnom dobu.

„Ovde svoja iskustva na projektu želimo sada preneti putem sredstava koje smo predvideli u državnom budžetu za sledeću godinu i hrvatskoj zajednici u Srbiji verujući da će ona taj model preneti i predložiti celoj zajednici ovde u Srbiji. Mi ćemo sledeće godine krenuti sa 500.000 evra, cilj je svake godine povećavati ta sredstva, zavisno od realizacije i potreba“, kaže Piletić.

Povodom nacionalnog praznika dodeljene su i nagrade HNV-a, gde je za doprinos u obrazovanju nagrađen Jure Mišković iz Udruženja direktora škola u Hrvatskoj, za doprinos u oblasti kulture nagrađen je Josip Dumenčić iz Vajske, dok je za sveukupni doprinos zajednici nagrađeno Udruženje slamarki iz Tavankuta.

(Beta)

