HNV: Poslanik Evropskog parlamenta Davor Ivo Štir posetio Hrvatski dom – Maticu u Subotici

Poslanik u Evropskom parlamentu i izvestilac Evropske narodne stranke za Srbiju Davor Ivo Štir posetio je Hrvatski dom – Maticu u Subotici, gde se susreo sa predstavnicima hrvatske zajednice u Srbiji.

Hrvatsko nacionalno vijeće (HNV) u Srbiji je prenelo da je Štir naglasio da Evropska unija (EU) od zemlje kandidatkinje očekuje ispunjavanje svih obaveza u oblasti zaštite prava nacionalnih manjina i istakao ulogu hrvatske zajednice u evropskom procesu Srbije.

„Hrvatska zajednica u Subotici i u Srbiji predstavlja most ka Republici Hrvatskoj i ka Evropskoj uniji“, izjavio je Štir, piše u saopštenju.

Predsednica HNV u Srbiji Jasna Vojnić je istakla da se poseta doživljava kao važan politički signal i izraz podrške Hrvatima u Srbiji.

„Hrvati u Srbiji nisu samo tema izveštaja i dokumenata, već živa zajednica sa izazovima i potrebama“, poručila je Vojnić, piše u saopštenju

Kazala je da je hrvatska zajednica od 2016. uključena u procese vezane za ostvarivanje manjinskih prava u okviru Poglavlja 23 i da kontinuirano deluje kao konstruktivan partner institucijama Srbije.

(Beta)

