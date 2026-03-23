HNV traži da vlasti srbije osude govor mržnje o Hrvatima

Predsednica Hrvatskog nacionalnog vijeća u Srbiji Jasna Vojnić je izjavila da je etiketiranje Hrvata kao "ustaša" nedopustivo i opasno, i pozvala vlasti Srbije jasno i nedvosmisleno osude taj govor mržnje.

Ona je kazala za Magločistač da su ovakve izjave koje su sve češće u poslednjih godinu dana, neprihvatljive jer stigmatizuju čitav narod i stvaraju atmosferu nepoverenja i neprijateljstva.

„Takva retorika ne predstavlja samo uvredu, već svodi jedan narod na istorijske stereotipe, čime se stvara atmosfera nepoverenja i neprijateljstva koja direktno utiče na osećaj sigurnosti Hrvata u Srbiji“, rekla je Vojnić koja je i poslanica u Hrvatskom saboru.

Ona je naglasila da su posebno problematične takve izjave političkih funkcionera jer one imaju dodatnu težinu.

„Osuda govora mržnje ne sme biti selektivna, niti uslovljena političkim okolnostima“, upozorila je Vojnić, te dodala da izostanak reakcije institucija šalje poruku da se takve izjave tolerišu.

Po njenim rečima, posledice su već vidljive u svakodnevnom životu hrvatske zajednice: „Povećava se oprez, zatvaranje u privatni prostor i smanjenje javnog istupanja. To je ozbiljan signal, čak i kada nema formalno prijavljenih incidenata“, kazala je ona.

Vanredni profesor Fakulteta političkih nauka Dejan Pavlović je ocenio da upotreba izraza „ustaše“ kao etikete za političke neistomišljenike predstavlja deo šire političke taktike.

„U nedostatku racionalnih rešenja za narasle društvene tenzije i podele, autoritarni režimi pribegavaju oprobanom receptu imaginarnog neprijatelja“, rekao je Pavlović.

On smatra da se kroz takvu retoriku vrši politička homogenizacija i skreće pažnja sa unutrašnjih problema, dok stvarna meta nisu Hrvati, već politički protivnici vlasti.

Ukazao je i na širi kontekst jačanja desnice u Evropi i narative o spoljnim pretnjama, uključujući tvrdnje o umešanosti stranih službi.

Advokat Veljko Milić rekao je da izjava da su „svi Hrvati ustaše“ može predstavljati krivično delo izazivanja nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti, kao i diskriminacije.

Ipak, kako je naveo, u praksi se takve izjave često kvalifikuju kao uvreda, koja se ne goni po službenoj dužnosti.

„Što je pojedinac koji raspiruje mržnju na višoj funkciji, manje su šanse da bude krivično gonjen, ali je njegova odgovornost veća“, rekao je Milić.

Predsednica Evropske asocijacije novinara Maja Sever upozorila je da se u javnom prostoru sve više normalizuje radikalizovan politički jezik.

„Javni prostor se pretvara u arenu etiketiranja i delegitimizacije, gde je važnije ko je ‘neprijatelj’, nego šta se zapravo govori“, ocenila je Sever.

Dodala je da korišćenje termina poput „ustaše“, koji ima snažan istorijski naboj, postaje sredstvo diskreditacije bez argumentacije, kao i da mediji koji nekritički prenose takve izjave doprinose njihovoj normalizaciji.

„S vremenom publika na to otupi i teške kvalifikacije postaju uobičajene“, upozorila je ona.

Sever je česte tvrdnje o umešanosti stranih službi u unutrašnja dešavanja ocenila kao obrazac skretanja pažnje sa unutrašnjih problema na spoljne pretnje, što dodatno produbljuje društvene podele.

(Beta)

