HNV, u akciji Božića za sve, u Matici u Subotici prikupljalo sredstva za lečenje Nikole Horvatskog

Sredstva za nastavak lečenja su prikupljana u okviru prazničnog druženja „U susret Božiću“, u Hrvatskom domu – Matici u Subotici u organizaciji HNV.
Kroz humanitarnu akciju „Božić za sve“, koju organizuje „Cro-fond“, prikupljeno je ukupno 124.000 dinara od dobrovoljnih priloga, piše u saopštenju.
Predsednica HNV Jasna Vojnić je istakla značaj humanitarnog karaktera susreta, te poručila da Božić podseća da niko ne sme ostati sam i da se solidarnost pokazuje kroz konkretna, zajednička dela.
Ona je, govoreći o simbolici mesta i praznika naglasila da je Matica prostor okupljanja i zajedništva, posebno u vreme kada su, kako je kazala, toplina, razumevanje i pomoć drugima najpotrebniji.
Poručila je da se snaga zajednice ogleda u spremnosti da deli i pomaže, te da je praznično druženje u Matici još jednom potvrdilo da humanost i solidarnost predstavljaju suštinu božićnog duha.
U saopštenju piše i da je druženje okupilo brojne posetioce u toploj i svečanoj atmosferi, i da je prostor Matice bio ispunjen mirisima kuvanog vina i medenjaka, božićnom muzikom i susretima ljudi dobre volje, čime je dodatno naglašen duh zajedništva i solidarnosti.
