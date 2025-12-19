HNV, u akciji Božića za sve, u Matici u Subotici prikupljalo sredstva za lečenje Nikole Horvatskog

Hrvatsko nacionalno vijeće (HNV) u Srbiji je u humanitarnoj akciji „Božić za sve“, od dobrovoljnih priloga prikupilo 124.000 dinara za lečenje Subotičanina Nikole Horvatskog, saopštilo je HNV.

Sredstva za nastavak lečenja su prikupljana u okviru prazničnog druženja „U susret Božiću“, u Hrvatskom domu – Matici u Subotici u organizaciji HNV.

Kroz humanitarnu akciju „Božić za sve“, koju organizuje „Cro-fond“, prikupljeno je ukupno 124.000 dinara od dobrovoljnih priloga, piše u saopštenju.

Predsednica HNV Jasna Vojnić je istakla značaj humanitarnog karaktera susreta, te poručila da Božić podseća da niko ne sme ostati sam i da se solidarnost pokazuje kroz konkretna, zajednička dela.

Ona je, govoreći o simbolici mesta i praznika naglasila da je Matica prostor okupljanja i zajedništva, posebno u vreme kada su, kako je kazala, toplina, razumevanje i pomoć drugima najpotrebniji.

Poručila je da se snaga zajednice ogleda u spremnosti da deli i pomaže, te da je praznično druženje u Matici još jednom potvrdilo da humanost i solidarnost predstavljaju suštinu božićnog duha.

U saopštenju piše i da je druženje okupilo brojne posetioce u toploj i svečanoj atmosferi, i da je prostor Matice bio ispunjen mirisima kuvanog vina i medenjaka, božićnom muzikom i susretima ljudi dobre volje, čime je dodatno naglašen duh zajedništva i solidarnosti.

