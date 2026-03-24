HNV: Upis u škole na hrvatskom jeziku od 1. aprila u Subotici

Predsednica Odbora za obrazovanje Hrvatskog nacionalnog vijeća (HNV) Nataša Francuz izjavila je danas da će upis u prvi razred osnovnih škola u Subotici i okolini, na hrvatskom jeziku, početi 1. aprila, kao i da će ove godine nastavu upisati 25. generacija učenika.

Ona je u Hrvatskom domu Matica rekla novinarima da godine očekuje nešto manji broj učenika nego prošle godine, ali da je cilj da se što veći broj dece uključi u nastavu na maternjem jeziku.

„Nastava na hrvatskom jeziku realizuje se u više osnovnih škola u Subotici i okolini, a učenici nakon završetka osnovnog obrazovanja nemaju ograničenja pri upisu u srednje škole, bez obzira na jezik nastave“, navela je ona.

Dodala je da se nastava realizuje u osnovnim školama „Matko Vuković“ i „Ivan Milutinović“ u Subotici i u Maloj Bosni, „Vladimir Nazor“ u Đurđinu, „Matija Gubec“ u Tavankutu i „22 Oktobar“ u Monoštoru u Somboru.

Na konferenciji su predstavljene i mogućnosti nastavka školovanja na hrvatskom jeziku u srednjim školama u Subotici, među kojima su Gimnazija „Svetozar Marković“ (opšti smer), Srednja medicinska škola (farmaceutski tehničar) i Politehnička škola (tehničar za grafičku pripremu).

Iz HNV-a su pozvali roditelje iz Subotice i okoline da prisustvuju roditeljskom sastanku koji će biti održan u četvrtak, 26. marta, u 18 časova, u Hrvatskom domu Matica, gde će moći da dobiju dodatne informacije o upisu dece i o nastavi.

Predsednica Udruženja „Naša djeca“ Željka Vukov kazala je da se nastava na hrvatskom jeziku odvija u skladu sa planom i programom Srbije, uz udžbenike koji su prevedeni na hrvatski.

„Naglasila bih da je izuzetno radna atmosfera, nastava je kvalitetna a učenici ostvaruju dobre rezultate. Deca se svake godine nagrađuju i za ostvareni uspeh“, navela je Vukov.

Upis dece u vrtić trajaće od 1. do 30. aprila, u osnovne škole od 1. aprila do 29. maja, dok će upis u srednje škole biti obavljen u junu, nakon završnih ispita male mature.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com