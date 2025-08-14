Holandija planira sastanak s vodećim platformama pred oktobarske izbore

Predstavnici holandskog regulatora konkurencije srešće se sredinom septembra sa predstavnicima 12 vodećih onlajn platformi, uključujući TikTok, Fejsbuk i Iks, kako bi razgovarali o dezinformacijama pred izbore krajem oktobra.

Uprava za potrošače i tržišta, koja sprovodi Zakon o digitalnim uslugama EU u Holandiji i u skladu s njim ima mandat da prati izbore, saopštila je da će na sastanku biti i predstavnici Evrope komisije, drugih nacionalnih regulatora i nevladinih organizacija, preneo je briselski portal Euraktiv.

Prevremni izbori u Holandiji raspisani su posle pada vlade u junu zbog migracione politike. Vlada je pala manje od godinu dana od stupanja na dužnost.

Izbori će biti održani 29. oktobra.

Prema Zakonu o digitalnim uslugama, Veoma velike onlajn platforme (VLOP) „moraju da sprovode transparentne i temeljne politike u vezi sa sadržajem na svojim platformama i preduzimaju efikasne mere protiv ilegalnih sadržaja“, navodi se u saopštenju holandskog regulatora.

Smernicama o izbornom procesu u sklopu zakona predviđeno je da nacionalni koordinatori digitalnih usluga, poput holandske Uprave, mogu da organizuju sastanke pre izbora sa vodećim platformama kako bi procenili njihove strategije za ublažavanje sistemskih rizika.

Holandske vlasti su krajem jula poslale pismo platformama u kojem su im ukazale na obaveze po Zakonu o digitalnim uslugama EU i zatražile relevante kontakte zadužene za politike poverenja i bezbednosti u njihovim timovima.

U pismu se od platformi traži i da popune upitnike o tome kako planiraju da zaštite javnu debatu pre izbora, preneo je Euraktiv.

U Upravi kažu da će septembarski sastanak pružiti „jasnu sliku“ kako platforme nameravaju da spreče kršenje Zakona o digitalnim uslugama odnosno govor mržnje, strano mešanje, dezinformacije.

Inače, posle izbora u Rumuniji u decembru 2024, koje je poništio najviši sud te zemlje, Evropska komisija je po Zakonu o digitalnim uslugama pokrenula istragu o TikToku. Komisija je takođe proširila tekuću istragu o Iksu pre izbora u Nemačkoj u februaru 2025.

Nijedna istraga još nije završena.

Pre izbora u Rumuniji i Nemačkoj organizovani su okrugli stolovi sa platformama koji se sada planiraju i u Holandiji.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com