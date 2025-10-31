Holandska centristička partija E66 pobedila na izborima

Centristička partija D66 je pobedila na parlamentarnim izborima u Holandiji, piše danas novinska agencija ANP.

Ona kaže da je prebrojavanje glasova pokazalo da ekstremno desničarska Stranka za slobodu Gerta Vildersa nije uspela da nadoknadi svoje zaostajanje za strankom D66.

Juče je agencija ANP javila posle prebrojanih gotovo svih glasova da su tada u neviđenoj trci za pobedu na izborima i Stranka za slobodu i D66 osvojile po 26 mandata u parlamentu sa 150 mesta.

Ali danas, sa još neprebrojanom jednom izbornom jedinicom i glasovima Holanđana u inostranstvu stranka D66 Roba Jetena (Jetten) ima 15.155 glasova više od Vildersove partije.

Glasovi poslati poštom već se prebrojavaju u Hagu. A rezultati će biti objavljeni najranije u ponedeljak uveče.

Holanđani u inostranstvu uvek su glasali za partije centra i levice. Na poslednjim izborima 2023. godine D66 je bio ispred PVV-a za gotovo 3.000 dopisnih glasova.

Vođa D66 Jeten je tako na putu da sa 38 godina postane najmlađi premijer pete privrede u EU, ali ga čekaju dugi koalicioni pregovori.

Na holandskim izborima nikada dve najjače stranke nisu bile izjednačene po broju mandata, a zbog takvog ishoda se očekuje da potraje proces formiranja nove vladajuće koalicije.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com