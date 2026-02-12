Holandska filijala Luj Vitona kažnjena sa 500.000 evra zbog pranja novca

Holandska filijala francuskog proizvođača luksuzne robe Luj Viton (Louis Vuitton) pristala je da plati pola miliona evra u vansudskom poravnanju na osnovu zaključka istrage pranja novca, saopštilo je u danas Tužilaštvo u Holandiji.

Tužioci su rekli da ta modna kuća nije poštovala Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma pošto je otkriveno da je jedna 36-godišnja žena, osumnjičena za povezanost s kriminalom, više puta od 2021. do 2023. koristila različita imena kupujući za više od dva miliona evra „luksuznu robu kod trgovaca kao što je Luj Viton“.

Tužioci su tvrdili da je optužena žena posle kupovine slala luksuzne torbe u Kinu radi preprodaje da bi izgledalo da joj je prihod potekao iz legalne trgovine.

Protiv nje i još dvoje osumnjičenih, uključujući bivšeg prodavaca u prodavnici Luj Viton u Holandiji, vodi se krivični postupak zbog pranja novca. Prodavac je čim stignu skupe torbe obaveštavao tu ženu da dođe i kupi ih, i upozoravao ju je ako se njena kupovina približava granici potrošnje koju Luj Viton mora da prijavi vlastima kao sumnjivu.

„Luj Viton je prekršio Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma… i nije učinio dovoljno da spreči svoje kupce u pranju novca. Tokom dužeg perioda, ta kompanija nije pravilno identifikovala kupce koji su više puta dolazili da troše velike sume gotovine“, navodi se u saopštenju Tužilaštva.

Firma Luj Viton za sada nije komentarisala ovaj slučaj.

Nagodba sa holandskim ogrankom kompanije Luj Viton postignuta je van suda „da se ne bi zauzimao ograničen prostor sudnice Okružnog suda u Roterdamu“, rekli su tužioci.

(Beta)

