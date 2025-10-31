Holandski centrista Jeten: Izborna pobeda dokazuje da evropski populisti mogu da budu poraženi

Holandski centristički lider Rob Jeten (Jetten) izjavio je danas da je njegova izborna pobeda nad liderom krajnje desnice Gertom Vildersom Geert Wilders) dokazala da je moguće pobediti populističke stranke u Evropi.

„Mislim da smo sada pokazali ostatku Evrope i sveta da je moguće pobediti populističke pokrete kampanjom sa pozitivnom porukom za svoju zemlju“, rekao je Jeten za AFP.

„Veoma sam ponosan na ovaj istorijski rezultat za stranku D66“, dodao je Jeten.

On je danas proglasio pobedu, posle tesnog voćstva pred strankom Gerta Vildersa pošto je novinska agencija ANP javila da lider ekstremne desnice više ne može da smanji razliku.

„Neverovatno sam srećan što smo postali vodeća stranka na ovim izborima. Istorijski rezultat za D66. Istovremeno, osećam veliku odgovornost“, rekao je Jeten novinarima.

On je dodao da mu je sada prioritet formiranje „stabilne i ambiciozne“ vlade što će zahtevati dugotrajan proces izgradnje koalicije.

Rezultati parlamentarnih neće biti zvanični dok ih Izborna komisija ne objavi sledećeg petka, ali je Jeten rekao da nema vremena za gubljenje.

„Ne želimo da gubimo vreme nepotrebno, jer nas holandski narod traži da se bacimo na posao“, rekao je 38-godišnjak, koji se bori da postane najmlađi premijer Holandije.

On je dodao da još nije čuo ništa od Vildersa.

„Obojica smo se juče složili da je važno sačekati dok ne dobijemo jasniju sliku o rezultatima izbora. Ali je sada jasno da će D66 biti najveća stranka“, dodao je Jeten.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com