Holivudski reditelj Rob Rajner i njegova supruga Mišel pronađeni mrtvi u Los Anđelesu

Lokalne vlasti istražuju slučaj koji izgleda kao ubistvo, nakon što su policija i vatrogasci pozvani u kuću para u nedelju popodne u luksuznom delu Los Anđelesa.
Rajner je poznat po režiji filmova „Princeza nevesta“, „Kad je Hari sreo Sali“ i „Nekoliko dobrih ljudi“.
„Sa dubokom tugom objavljujemo tragičnu smrt Mišel i Roba Rajnera“, rekao je portparol porodice.
Policija je saopštila da su 78-godišnji muškarac i 68-godišnja žena proglašeni mrtvima u njihovom domu u Los Anđelesu.
(Beta)
