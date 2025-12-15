Holivudski reditelj Rob Rajner i njegova supruga Mišel pronađeni mrtvi u Los Anđelesu

Poznati holivudski reditelj i glumac Rob Rajner (Reiner) i njegova supruga Mišel (Michele) pronađeni su mrtvi u svom domu u Los Anđelesu, prenela je danas britanska televizijska mreža Bi Bi Si (BBC).

Lokalne vlasti istražuju slučaj koji izgleda kao ubistvo, nakon što su policija i vatrogasci pozvani u kuću para u nedelju popodne u luksuznom delu Los Anđelesa.

Rajner je poznat po režiji filmova „Princeza nevesta“, „Kad je Hari sreo Sali“ i „Nekoliko dobrih ljudi“.

„Sa dubokom tugom objavljujemo tragičnu smrt Mišel i Roba Rajnera“, rekao je portparol porodice.

Policija je saopštila da su 78-godišnji muškarac i 68-godišnja žena proglašeni mrtvima u njihovom domu u Los Anđelesu.

