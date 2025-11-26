Hongkong: U požaru više stambenih zgrada poginulo 36 ljudi

U požaru koji se proširio na nekoliko višespratnih zgrada u jednom stambenom kompleksu u Hongkongu stradalo je 36 ljudi, dok se njih 279 vodi kao nestalo, saopštio je danas lider te teritorije Džon Li (John Lee).

Li je dodao da je 29 ljudi ostalo u bolnici, kao i da je veliki požar trenutno pod kontrolom.

Više stotina stanovnika je evakuisano nakon što se požar proširio na sedam visokih stambenih zgrada u stambenom kompleksu u okrugu Tai Po, na Novim teritorijama.

Vatrogasci su na lice mesta rasporedili 128 vatrogasnih vozila i 57 vozila hitne pomoći.

Predsednik Kine Si Đinping je izrazio saučešće porodici vatrogasca koji je preminuo u suzbijanju požara kao i saosećanje sa porodicama žrtava, prema državnoj televiziji CCTV.

Okružni zvaničnici u Tai Pou otvorili su privremena skloništa za ljude koji su ostali bez doma zbog požara.

Tai Po je prigradsko područje u Novim teritorijama, u severnom delu Hong Konga i blizu granice sa gradom Šenžen u kontinentalnoj Kini.

(Beta)

