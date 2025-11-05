Hrka: Moja politika su pravda i istina, štrajkujem glađu jer tužilašvo nije radilo svoj posao

Dijana Hrka, majka mladića koji je prošle godine poginuo u padu nadstrešnice ulaza Železničke stanice u Novom Sadu, kazala je danas u Beogradu da je „njena politika pravda i istina“ i dodala da je stupila u štrajk glađu jer tužilaštvo „nije radilo svoj posao“ u vezi s tim pogibijom 16 ljudi.

„Ja neću odustati, hoću da se ovo ne ponovi, da više ne padaju plafoni, da ne padaju nadstrešnice, da se više ništa ne urušava“, izjavila je Hrka za Radio-Televiziju Vojvodine i dodala da „sve što su uradili, uradili su nekvalitetno zato što trpaju u svoje džepove“ i ocenila je da treba da se uvede zakon koji će sprečiti korupciju.

Po njenim rečima „kriju se dokazi“ u vezi s padom nadstrešnice.

„Ja sam htela i pre ovoga da stupim u štrajk glađu, ali nisam znala konkretno šta hoću, nego su ljudi govorili ‘Nemoj ništa da radiš do godinu dana, biće nešto za nadstrešnicu’… Kada sam videla da tužilaštvo ne radi svoj posao, da je sistem truo, shvatila sam da moram u neku radikalizaciju“, rekla je Hrka.

Rekla je da su sa njom u šatorima kod Doma Narodne skupštine Srbije studenti, veterani i građani koji dolaze da joj daju podršku.

„Ogradila sam se od studenata i od građana jer sam htela da ih zaštitim, da niko ne pomisli da su me nagovorili“, kazala je ona.

Kazala je da niko iz opozicije niti iz vlasti nije pokušao da razgovara sa njom pre nego što je stupila u štrajk glađu.

„Hvala opoziciji što me sad podržava, ali ja sam ih juče pitala gde su bili godinu dana da me pitaju kako sam, kako živim, a znaju da sam dobijala pretnje“, izjavila je Hrka.

(Beta)

