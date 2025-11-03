Hrka: Ne odustajem od štrajka glađu, nisam uplašena, najbitnija mi je podrška naroda

Dijana Hrka, majka Stefana Hrke koji je poginuo u padu nadstrešnice u Novom Sadu, kazala je jutos da nije uplašena, da nastavlja štrajk glađu u blizini Doma Narodne skupštine u Beogradu, i da zna zašto je tu gde je.

„Najbitnija mi je podrška, to znači da smo složni i da se držimo zajedno, i mislim da srušimo ovu vlast – u smislu raspisivanja izbora i da ispune studentske zahteve“, kazala je Hrka za N1

Hrka ističe da je njoj najgore što je policija dozvoljavala ljudima iz „Ćacilenda“ da napadaju narod, koji je došao da je podrži u zahtevima.

„Meni je najgore da je pored onoliko policije, pet ‘ćacija’ napalo narod, a pritom je i jedan policajac povređen. Da se okrenu našem narodu, da kažu vi ste krivi i da krenu na narod – e, to je najgore. Ja sam se posle obratila megafonom i rekla da će policija odgovarati. Hajde, neka rade svoj posao iskreno. Koga oni čuvaju? Ćacilend. Vučića i Dačića treba da bude sramota i ceo rukovodeći kadar“, dodala je ona.

Istakla je da neće odustati od štrajka glađu, koji je započela u blizini zgrade Skupštine Srbije, jer joj policija nije dala da priđe toj zgradi, „jer zna zašto je tu gde jeste i neće odustati od svog cilja“.

(Beta)

