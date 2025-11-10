Hrka odbila sastanak sa Vučićem jer nije nadležan za njene zahteve

Kako je preneo Danas, Hrka je ocenila da je Vučić tim pozivom stavio sebe u prvi plan i zataškao to što je na njen šator rano jutros bačen topovski udar.
„Želim da institucije rade svoj posao i da se utvrdi ko je ispalio topovski udar ka meni, koji je došao iz Ćacilenda“, navela je Hrka.
Hrka štrajkuje glađu deveti dan kod ograde koja okružuje šatorsko naselje pristalica vlasti s obezbeđenjem policije, nazvano „Ćacilend“, jer je policija nije pustila da prođe do stepeništa na ulazu u Dom Narodne skupštine gde je želela da bude tokom štrajka.
Štrajk glađu je počela, kako je rekla, kao izraz kritike režima Aleksandra Vučića koji već godinu dana krije istinu o ubistvu njenog sina Stefana Hrke i još 15 poginulih pre više od godinu dana u rušenju nadstrešnice na novosadskoj železničkoj stanici, a traži i oslobađanje pritvorenih učesnika protesta i raspisivanje vanrednih izbora.
Hrka je prethodno na društvenoj mreži objavila da je jutros oko 6.40 bačen „topovski udar“, a uz to i fotografiju na kojoj se vidi dim.
Vučić je nakon toga objavio, takođe putem društvenih mreža, da je razgovarao jutros telefonom sa Hrkom i Uglješom Mrdićem, poslanikom vladajuće većine koji je svoj štrajk glađu započeo dva dana pre Hrke, a kog je u međuvremenu zbrinula Hitna pomoć.
„Zamolio sam ih da prekinu štrajk glađu, a gospođu Hrku pozvao u predsedništvo na sastanak. Svi dobri ljudi u Srbiji zabrinuti su za njihovo zdravlje i molim se, i nadam, da će doneti odluku o prekidu štrajka“, napisao je Vučić.
