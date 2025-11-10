Hrka odbila sastanak sa Vučićem jer nije nadležan za njene zahteve

Dijana Hrka, majka jednog od stradalih u padu nadstrešnice, koja deveti dan štrajkuje glađu ispred Skupštine, izjavila je da je odbila sastanak sa predsednikom Aleksandrom Vučićem, jer on nije nadležan za rad tužilaštva ili njene zahteve.

Kako je preneo Danas, Hrka je ocenila da je Vučić tim pozivom stavio sebe u prvi plan i zataškao to što je na njen šator rano jutros bačen topovski udar.

„Želim da institucije rade svoj posao i da se utvrdi ko je ispalio topovski udar ka meni, koji je došao iz Ćacilenda“, navela je Hrka.

Hrka štrajkuje glađu deveti dan kod ograde koja okružuje šatorsko naselje pristalica vlasti s obezbeđenjem policije, nazvano „Ćacilend“, jer je policija nije pustila da prođe do stepeništa na ulazu u Dom Narodne skupštine gde je želela da bude tokom štrajka.

Štrajk glađu je počela, kako je rekla, kao izraz kritike režima Aleksandra Vučića koji već godinu dana krije istinu o ubistvu njenog sina Stefana Hrke i još 15 poginulih pre više od godinu dana u rušenju nadstrešnice na novosadskoj železničkoj stanici, a traži i oslobađanje pritvorenih učesnika protesta i raspisivanje vanrednih izbora.

Hrka je prethodno na društvenoj mreži objavila da je jutros oko 6.40 bačen „topovski udar“, a uz to i fotografiju na kojoj se vidi dim.

Vučić je nakon toga objavio, takođe putem društvenih mreža, da je razgovarao jutros telefonom sa Hrkom i Uglješom Mrdićem, poslanikom vladajuće većine koji je svoj štrajk glađu započeo dva dana pre Hrke, a kog je u međuvremenu zbrinula Hitna pomoć.

„Zamolio sam ih da prekinu štrajk glađu, a gospođu Hrku pozvao u predsedništvo na sastanak. Svi dobri ljudi u Srbiji zabrinuti su za njihovo zdravlje i molim se, i nadam, da će doneti odluku o prekidu štrajka“, napisao je Vučić.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com