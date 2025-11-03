Hrka odgovorila Vučeviću: Slagao me je da će krivci biti u zatvoru

Dijana Hrka, koja štrajkuje glađu ispred Skupštine Srbije, izjavila je danas da ju je predsednik Srpske napredne stranke (SNS) i bivši premijer Miloš Vučević slagao, jer joj je obećao da će odgovorni za smrt njenog sina Stefana Hrke i još petnaest ljudi biti kažnjeni.

„Obećao mi je da će svi oni biti procesuirani i u zatvoru, a prošlo je godinu dana. Tako da možete da mu poručite da laže“, rekla je Hrka, novinarima kod metalne ograde kojom su okruženi „Ćacilend“ i zgrada Skupštine Srbije, kraj koje ona od juče štrajkuje glađu, jer je policije nije pustila da to radi na skupštinskim stepenicama.

Vučević je jutros za TV Pink izjavio da „nema potrebe da Hrka štrajkuje glađu, jer tako nećemo doći do istine, do pravde i pre svega do pravične presude“.

Ona je rekla da se uprkos štajka glađu oseća dobro jer je uz nju narod, navodeći da će stići još građana, kao i da je planirano postavljanje više šatora, sem onog u kojem se povremeno odmori, kako bi se zaštitili od mogućeg nevremena.

„Zahvaljujem se mojim građanima, mojoj Srbiji na podršci. Idemo do kraja, možemo mi to zajedno – ljubav i sloga pobeđuju sve“, poručila je Hrka.

Kraj mesta gde štrajkuje glađu je nekoliko stotina građana koji je podržavaju, kao i više opozicionih lidera.

Sa druge strane ograde je policija u opremi za razbijanje demostracija. Iza zgrade Skupštine su vozila sa žandarmerijom.

Saobraćaj u Takovskoj ulici je blokiran jer su građani izašli na nju. Prostor obezbeđuje saobraćajna policija.

Hrka je počela štrajk glađu juče, u 11.52 kod zgrade Skupštine Srbije, kao „izraz kritike režima Aleksandra Vučića koji već godinu dana krije istinu o ubistvu njenog sina i ostalih 15 žrtava“.

U padu tek rekonstruisane nadstrešnice na novosadskoj železničkoj stanici, 1. novembra prošle godine, poginulo je 16 ljudi dok je jedna osoba teško povređena.

Suđenje za taj zločin još nije počelo.

(Beta)

