Hrka ponovo na infuziji, do automobila je u invalidskim kolicima dogurali veterani

Dijana Hrka koja štrajkuje glađu se oko 13.00 časova uputila da primi infuziju u jednoj beogradskoj privatnoj klinici.

Od njenog šatora u kojem je kod Doma Narodne skupštine u centru Beograda, do automobila su je u invalidskim kolicima dogurali veterani koji su sa njom od kad je pre četrnaest dana počela štrajk glađu.

Oni su joj i pomogli da uđe u automobil. Ispred i iza tog automobila je vozilo nekoliko motociklista (bajkera), javio je reporter Bete.

Kraj niza šatora, od kojih je jedan predviđen za nju, nalaze se građani koji daju podršku njenim zahtevima.

Hrka traži da se utvrdi istina o smrti njenog sina Stefana Hrke i još petnaest ljudi, koji su poginuli pri padu nadstrešnice na novosadskoj železničkoj stanici, puštanje studenata iz pritvora i raspisivanje izbora u Srbiji.

(Beta)

