Hrka se vratila iz bolnice, nastavlja štrajk glađu

Dijana Hrka se posle dva i po sata vratila iz jedne beogradske privatne bolnice gde je primila infuziju, i štrajk glađu nastavlja u šatoru kod Doma Narodne skupštine Srbije.

Iz automobila su je izneli u invalidska kolica kojima su je dovezli u šator.

I prilikom odlaska kod lekara, do automobila su je u invalidskim kolicima dogurali veterani, koji su sa njom od kad je pre 14 dana počela štrajk glađu.

Kraj niza šatora, od kojih je jedan predviđen za nju, nalaze se građani koji daju podršku njenim zahtevima.

Hrka traži da se utvrdi istina o smrti njenog sina Stefana Hrke i još petnaest ljudi, koji su poginuli pri padu nadstrešnice na novosadskoj železničkoj stanici, puštanje studenata iz pritvora i raspisivanje izbora u Srbiji.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com