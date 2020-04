Brat naše pevačice preminuo od korone, ona se potresnom porukom oprostila od njega

Brat od ujaka pevačice Zorane Pavić (54) preminuo je u četvrtak od virusa korona. Reč je o Vladi Bjelogrliću (45), a pevačica se na Fejsbuku oprostila od voljenog rođaka.

Brat …i njegova uspesna godina ..❤Vlada Bjelogrlic 🏆🐎🏇 Gepostet von Zourana Gevara am Mittwoch, 9. Januar 2019

Zorana se potresnom porukom prisetila njihovih uspomena.

– Da mi je neko rekao da ću na ovaj način da ti se obraćam..Mislila bih da je lud.. I dalje verujem da će me neko probuditi i reći mi da je to samo ružan san… A ti kao esencija duhovitosti… imao bi svoj komentar – napisala je Zorana.

– Kada smo pravili plan da otvorimo kafić imao si ideju da bude zaključan prazan, da mi ispred pijemo kafu i čitamo novine i kažemo kako je krcat i nikog ne puštamo unutra… Prepuno je, kao, i da će svi pohrliti, ali ako ga i ne razradimo nama će biti zabavno – prisećala se pevačica u objavi na „Fejsbuku“.

– Kada si mi dao uniformu za koncert na Ljubičevskim konjičkim igrama, a ja bila presrećna, rekao si mi: „Pa to je samo uniforma, hoćeš i konja“. Ljubav između tebe i tih lepih, plemenitih životinja… magija. Ubedih te za slavu da se slikamo pored svih pehara, jer si naš ponos. Pa tvoja ženica i jedinstvena sister Branka iz svih uglova to činiše, a ti na to: „Lakše mi pehar da osvojim, nego da poziram, nije vama lako“ – napisala je Zorana.

– Dobar sin, brat, otac, prijatelj, kolega.. sveee. Neću napisati „bio“, ti si to zauvek. Ukoliko me neko ne probudi sad i kaže da je to samo ružan san, da znaš da više ništa neće biti isto. Čekaj me gore da razradimo kafić, ako ga i ne razradimo biće nam zabavno – zaključila je Pavićeva.

Preminuli Bjelogrlić je brat od strica našeg slavnog glumca i reditelja Dragana Bjelogrlića.