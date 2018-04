Brutalno pretučena srpska pevačica

Nataša Bekvalac, koja se porodila pre samo mesec i po dana, noćas je pretrpela fizičko nasilje od strane supruga Luke Lazukića, preneli su mediji.

Poznata pevačica je u tom trenutku u stanu bila sa dadiljom i bebom Katjom, ćerkicom koju je dobila u braku sa Lazukićem. Kako se nezvanično saznaje, on ju je u njenom stanu na Dedinju prvo udario pesnicom u glavu, a onda joj napravio i modricu na oku.

Do podroičnog nasilja je došlo kada je Lazukić rano jutros kući došao pijan i legao pored Nataše. Ona je ustala i u njegovom telefonu potom našla razne ljubavne poruke, posle čega je izbila svađa, a onda je on i fizički nasrnuo na nju i naneo joj povrede. Nataša je pomoć potražila u Urgentnom centru i slučaj prijavila policiji, koja je otišla do njenog stan, ali Lazukića tamo nije zatekla.

Natašina starija ćerka Hana iz braka sa Danilom Ikodinovićem, bila je u Novom Sadu kod babe i dede, pa nije prisustvovala ovoj neprijatnosti.

Kako Kurir saznaje, policija je odmah obavestila nadležno Prvo osnovno tužilštvo koje je naložilo da se saslušaju i Nataša i njen suprug, kao i svedoci, ako ih je bilo. Tužilaštvo je takođe naložilo da im se dostavi lekarska dokumentacija o povredama pevačice, nakon čega će odlučiti da li će protiv Lazukića biti pokrenuta istraga zbog nasilja u porodici.

Istovremeno, tužilaštvo bi moglo da naloži hitnu meru po kojoj bi Lazukić bio udaljen iz porodičnog stana, ili bi mu bila izrečena mera zabrane prilaska. Naložena je i provera u Centru za socijalni rad. Da li je ovo prvi slučaj ili se par i ranije sukobljavao? Takođe, naložena je i provera da li je bivši sportista ranije osuđivan, krivično ili prekršajno.