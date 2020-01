Insajder: Jutka prekršio uslovnu kaznu zbog prikrivanja imovine, preti mu kazna zatvora

Bivši predsednik Opštine Brus Milutin Jeličić Jutka, koji je zbog prikrivanja imovine osudjen uslovno na osam meseci zatvora sa rokom provere od dve godine, Agenciji za borbu protiv korupcije nije prijavio vlasništvo nad stanom u centru Beograda, piše Insajder prema podacima do kojih je došao.

Insajder navodi da je Jeličić time prekršio uslovnu kaznu, a zaprećena kazna za krivično delo prikrivanja imovine je od šest meseci do pet godina zatvora.

„Jeličić je uputio zvaničan zahtev za upis vlasništva nad stanom u ulici Svetozara Markovića u centru Beograda. A to znači da je kupovina prethodno već izvršena. Uprkos tome stan nije prijavljen. Da je taj stan u njegovom vlasništvu i pored toga sto ga nije prijavio, ukazuje i niz drugih cinjenica. Njegovo prezime nalazi se na interfonu, poštanskom sandučetu i na vratima stana. Osim toga, na vratima je pločica sa firmom Panikop koja je u stopostotnom vlasništvu bivšeg predsednika opštine Brus“, piše Insajder.

U imovinskoj karti Jeličića, sada odbornika u Opštini Brus, koja je poslednji put ažurirana 5. decembra 2019. godine, nije upisan stan iz Svetozara Markovića u Beogradu.

Da tu nekretninu nije prijavio, prethodno je za Insajder potvrdila i Agencija za borbu protiv korupcije.

„Čak i sada da prijavi stan Milutin Jeličić je prekršio zakon jer tu nekretninu nije prijavio u zadatom roku. Imajući u vidu da je zahtev za promenu nosioca prava svojine podnet u oktobru 2018. Jeličić je promenu imovinskog stanja morao prema zakonu da prijavi najkasnije do 31. januara 2019. godine. Kako je Agencija potvrdila za Insajder on to do tog roka nije uradio“, dodaje Insajder.

(Beta)