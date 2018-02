Jecaji u sali i potresne reči kolega na komemoraciji: Srbija se oprašta od Nebojše Glogovca

U sali Jugoslovenskog dramskog pozorišta u 11 časova počela je komemoracija Nebojši Glogovcu. Brojne kolege i prijatelji, ali i poštovaoci rada prerano preminulog glumca okupili su se kako bi mu odali poslednju počast, a sahrana Glogovca zakazana je za danas u 14 sati u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju.

Kako prenose beogradski mediji, u prvom redu na komemoraciji sede članovi porodice, Glogovčeva prva supruga Mina Glogovac sa sinovima Gavrilom i Milošem, kao i njegova druga žena Milica Šćepanović.

Salu su ispunile Glogovčeve kolege među kojima su Dragan Bjelogrlić, Radoš Bajić, Vesna Čipčić, Tanja Bošković, Srdan Golubović, Dragan Petrović Pele, Nikola Kojo, Vlasta Velisavljević i mnogi drugi, a prisutan je i ministar kulture Vladan Vukosavljević.

Na početku komemoracije emitovan je monolog Glogovca iz predstave „Hamlet“. Direktorka JDP, Tamara Vučković Manojlović, pozvala je na minut ćutanja. Ona je podsetila da će glumac nedostajati najviše svojim sinovima, ćerki, porodici.

O Glogovcu je sledeći govorio pozorišni reditelj Dejan Mijač, dok su se u sali čuli jecaji.

– Upoznao sam ga dok je bio dečačić sa velikim očekivanjem i nestrpljenjem. On je imao šta da kaže… Rastao je sve do trenutka kada ga prokleta bolest nije zaustavila. Ja to ne mogu da razumem… Da se nije našla neka grupa koja bi rekla „Stop ovoj bolesti“. Zbogom Nebojša Glogovac – rekao je Mijač.

Mladi glumac Marko Janketić zatim je pročitao pismo režisera Slobodana Unkovskog, dok su se u pozadini na velikom platnu smenjivale slike iz pozorišnih predstava u kojima je Nebojša Glogovac igrao.

– Glogovčev odlazak je pomerio zgradu JDP-a, Pulska Arena se nakrivila – naveo je u pismu Unkovski i završio sa: – Nismo stigli ni da ti mahnemo, dragi Nebojša. –

Nakon što je prikazan insert iz filma „Klopka“ na sceni se okupljnima obratio reditelj tog ostvarenja koji je rekao: -Ja sam uvek bio zadivljen njegovim talentom. opčinio me je. Nikad nije bilo potrebno ponavljati scene, nikad. Talenat je bio satkan od istine. Istina je bila u čvrstini i suštinske ljudskosti hrabrosti nežnosti. Naš heroj istine. Sve ume lud nedostižan. Nedostažni heroj istine bio je najbolji glumac ikada. Za mene bio je najbolji glumac na svetu. Zbogom, Glogi najtalentovaniji prijatelju! –

Opelo u Crkvi Svetog Nikole na Novom groblju u Beogradu počinje u 14 časova. Odluku da Glogovac bude sahranjen u Aleji doneta je još u petak, kad je iznenada preminuo.