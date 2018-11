Mali: Realno da i dogodine rastu zarade i penzije

Početkom decembra će biti isplaćena jednokratna pomoć svim penzionerima u Srbiji u iznosu od 3.000 dinara, a realno je da i dogodine rastu zarade i penzije, izjavio je ministar finansija Siniša Mali.

Za isplatu jednokratne pomoći penzionerima izdvojeno je 5,24 milijarde dinara, kazao je Mali za današnje „Večernje novosti“.

Odgovarajući na pitanje da li će biti dodatnog povećanja penzija u 2019. godini, s obzirom da je ukinuto uskladjivanje sa rastom cena, Mali je rekao da Vlada zajedno sa MMF-om radi na novoj formuli za indeksaciju i ona će biti primenjena od 2020. godine.

„Pre fiskalne konsolidacije penzije su se dva puta godišnje uskladjivale sa inflacijom. Sa puno optimizma ulazimo u 2019. godinu i činimo sve da se i dogodine stvore uslovi za povećanje plata i penzija, jer to i jeste osnov naše politike. Ako naša ekonomija bude rasla po stopi od 3,5 do 4 odsto sledeće godine, to je apsolutno realno“, kazao je Mali.

On je istakao da se na javni poziv za izbor privatizacionog savetnika Vlade Srbije u prodaji državnog udela u Komercijalnoj banci javilo 14 kompanija i da će najbolja ponuda biti izabrana do kraja ove godine, a da će tender biti objavljen do juna iduće godine.

(Beta)