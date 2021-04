Marković Palma: Očekujem da tužilaštvo već sutra pokrene istražni postupak

Lider Jedinstvene Srbije Dragan Marković – Palma izjavio je danas da se jutros samoinicijativno javio u Više tužilaštvo u Jagodini gde je zatražio „da se ispitaju svi navodi“ potpredsednice Stranke slobode i pravde (SSP) Marinike Tepić, koja ga je optužila da na „žurkama“ koje za političke i poslovne partnere pravi u Končarevu i Jagodini podvodi i maloletne devojke.

Marković, koji je i predsednik Skupštine grada Jagodine, je na konferenciji za novinare u tom gradu rekao da je od tužilaštva zatražio „da ubrza proces jer je javnost uznemirena“ i da „očekuje da već od sutra krene istražni postupak i da se taj postupak brzo završi“.

On je rekao da je „po džemperu“ prepoznao ko je muškarac, čiji je identitet bio zaštićen, koji je na jučerašnjoj konferenciji za novinare SSP izneo optužbe na njegov račun navodeći da je lično svedočio takvim dogadjajima, koga je identifikovao kao „čoveka s bradom Branislava Radosavljevića“, i dodao da će i on morati da da izjavu.

„Oni treba da objasne ko su ta deca, ko su te devojke, koje su to žene koje su navodno bile na tim mestima koje oni pominju i da se tu desilo to što su oni naveli. Odgovorno tvrdim: sve je čista laž. Zbog ovoga neko mora u zatvor, ili Marinika Tepić ili ja. U zatvor će ići onaj ko laže. Marinika Tepić će morati sve da dokaže“, rekao je Marković a prenela je gradska uprava u Jagodini.

On je najavio da će „žene koje su zaposlene u javnom sektoru u Jagodini, odnosno većina njih, tužiti Mariniku Tepić, jer je ona izjavila na jednoj televiziji kako te žene dobiju njegov broj telefona, pa se jave za druženje, a onda, koja se navodno dobro druži dobije posao“.

„Ovo je pokušaj da se devalvira sve ono što sam ja radio u ovom gradu od 2004. godine i da me uvaljaju u blato. Neće uspeti u tome, ali moraće da objasne sve što su pričali i da dodju ti koje pominju, ali nema ko da dodje, jer je sve čista laž. Ja imam tri unuke i da im neko uradi to što navode da sam ja uradio, ja bi to završio po hitnom postupku“, kazao je Marković.

Marković je pitao da, kada bi bila istina to što Marinika Tepić tvrdi, da su podvodjene maloletnice, „imaju li ta deca roditelje“.

„Što, ne smeš da se boriš za svoje dete. Sve je čista laž i nameštaljka. Ali ne mogu tim lažima da uspore moj publicitet i Srbija vrlo dobro zna da sam ja domaćin i da na takve stvari nikada u životu ne bih ni pomislio. Osudjujem sve one koji se tako odnose prema deci i maloletnim licima. Mnogo stavki ima koje treba da objasni Marinika Tepić i njen gazda (predsednik SSP Dragan) Djilas“, rekao je Marković.

Prema njegovim rečima hotel „Alfa“ u Končarevu, i restoran „Tigar“ u Jagodini, koji se navode kao mesta u kojima su se dešavala podvodjenja „žena, devojaka i devojčica“, kako je juče navela Marinika Tepić, nisu u njegovom vlasništvu „niti se u tim objektima bilo šta dešavalo što oni navode“.

Marinika Tepić je juče na konferenciji za novinare navela da je Dragan Marković Palma u Končarevu i Jagodini podvodio i „devojčice od 15, 16, 17 godina“ koje su nakon njegovih „žurki“ sa političkim i poslovnim prijateljima ostajale „sa njim ili sa njima“.

Muškarac čiji je identitet bio zaštićen je u video svedočenju rekao da su devojčice na licu mesta napijale i podvodile „hostese koje su fiktivno zaposlene u jagodinskim javnim preduzećima“, kao i da mu je jednom prilikom prijateljica koja je radila kao hostesa ispričala da je nakon jedne takve žurke odvela devojčicu od 15-tak godina u sobu iznad prostorija RTV Jagodine „gde je Palma čekao go“, i gde je ostavio neko vreme iako je devojčica plakala.

Na konferenciji za novinare u prostorijama SSP je rečeno i da je Palminim žurkama prisustvovao i lider Socijalističke partije Srbije (SPS) Ivica Dačić, kao i funkcioner te stranke Aleksandar Antić, kao i vlasnici Kopernikusa i „Knez petrola“.

(Beta)

