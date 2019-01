Milan Jovanović: Simonović dva puta pokušao da me ubije

Novinar portala Žig Info Milan Jovanović izjavio je da je godinama podnosio krivične prijave i obaveštavao nadležne institucije u državi, uključujući i predsednika Aleksandra Vučića o kriminalnim radnjama predsednika opštine Grocka i člana Glavnog odbora SNS Dragoljuba Simonovića uz niz dokaza da je on dva puta pokušao da ga ubije.

„Da su na vreme reagovali, do svega ovoga ne bi došlo“, rekao je za list „Danas“ Jovanović, kojem je krajem prošle godine spaljena kuća, a na ulazna vrata pucano zbog čega je nedavno kao nalogodavac uhapšen Simonović koji se tereti za „izazivanje opasnosti u podrstekivanju“.

Njemu je sud odredio pritov do 30 dana. Javnost je o hapšenju Simonovića obavestio predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekavši da je on osumnjičen za podstrkivanje paljenja automobila supruge Milana Jovanovića, a da se požar potom proširio na porodičnu kuću.

Jovanović je za „Danas“ rekao da nije to bilo nikakvo paljenje, već pokušaj ubistva.

„Na ulazna vrata je pucano kako supruga i ja ne bismo mogli da izadjemo iz kuće u plamenu. Pukom srećom smo pobegli kroz prozor i spasili živu glavu“, rekao je Jovanvoić.

Po njegovim rečima, Simonović je dva puta pokušao da ga ubije i o tome su obavešteni nadležni organi.

Prvi put je bilo pre više od četiri godine dok je Simonović bio direktor Železnica Srbije, rekao je Jovanović i dodao da ga je uhvatio u kradji železničkih pragova koje je istovarao ispred svoje kuće.

„Pokušao sam to da slikam, a on se sa štanglom zaleteo na mene. Spasili su me njegova žena i sin, koji su ga u poslednjem trenutku zaustavili“, rekao je novinar i dodao da je o tome obavestio policiju, ali da reakcije nije bilo.

„Drugi put je iznajmio ljude da me likvidiraju. Jedan od njih je došao u moju kuću, preneo mi informaciju i čak rekao ko je zadužen da me ubije. To je bilo pre više od godinu dana. Opet sam obavestio policiju, tužilaštvo, podneo krivičnu prijavu, ali reakcije nije bilo“, kazao je Jovanović.

(Beta)